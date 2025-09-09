La Vuelta al Cole llega a PcComponentes: descuentos de hasta el 40% en ordenadores, tablets, móviles y más

La Vuelta al Cole 2025 ya ha comenzado en la mayoría de lugares de España y para todos los niveles. Por eso, después de un verano sin horarios ni prisas, toca retomar las obligaciones y volver de pleno a la rutina. ¿Y si lo haces con un dispositivo o electrodoméstico que haga tu rutina mucho más fácil? PcComponentes acaba de lanzar sus ofertas de Vuelta al Cole 2025 con descuentos de hasta el 40% en ordenadores, smartphones, auriculares inalámbricos, periféricos y mucho más.

La promoción estará activa hasta el 14 de septiembre, aunque hay ofertas flash diarias que solo están disponibles por tiempo limitado. Y además del 40% de descuento en tablets de primeras marcas, equipamiento gaming y monitores, PcComponentes ofrece muchas más ventajas:

Facilidades de pago: con tarjeta, Apple Pay, Google Pay, PayPal, transferencia bancaria y distintas opciones de financiación.

Puesta a punto de tus dispositivos, instalación del sistema operativo y asistencia remota para configurar tus nuevos aparatos.

Envío gratuito a partir de 50€ de compra.

Descubre todas las ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes

¿Ya sabes cómo vas a aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes? Solo tienes que pensar en los dispositivos que necesitas para volver a la rutina y aprovechar los precios más bajos que vas a encontrar en las marcas más top. Y si necesitas inspiración, toma nota de estos 4 chollos.

Si eres fan del ecosistema Apple y además te pasas el día entero escuchando música, los AirPods de 3ª generación son una de las mejores compras que puedes hacer en las ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes. Están a la altura de los dispositivos de la marca, con audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza y ecualización que se adapta a la forma de tu oído.

Llegan con una hora más de autonomía con respecto a la generación anterior, y son 100% resistentes al agua y al sudor para que puedas utilizarlos en cualquier circunstancia. Y ahora te puedes ahorrar 65€ si aprovechas la oferta, pero ya te adelantamos que están volando.

Comprar en PcComponentes por (169) 104,99€

Tener una Smart TV, como esta de LG, es la mejor manera de motivarte en esta vuelta a la rutina. Tiene 55 pulgadas y es la mejor opción para ver deporte, cine, series o para jugar a videojuegos en el salón de tu casa. Uno de sus puntos fuertes es su potente procesador que mejora la calidad de la imagen y del sonido gracias a la Inteligencia Artificial.

Además, tiene una calidad de imagen UltraHD 4K para que disfrutes siempre de colores vivos y de los mejores detalles. Y, por supuesto, con todas las ventajas de tener una Smart TV en casa. Ahora, con más de 200€ de descuento en PcComponentes.

Comprar en PcComponentes por (799) 564,50€

¿Se te ocurre un dispositivo mejor para volver a la rutina que un ordenador portátil? Es la mejor manera de aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole, y por eso hemos fichado el Samsung Galaxy Book3 rebajado a mitad de precio por tiempo limitadísimo. De hecho, su último procesador Intel Core de 13ª generación no tiene rival.

Es uno de los mejores portátiles que existen para tareas de creatividad, con un panel táctil más grande, Wi-Fi 6E para velocidades superrápidas, funciones inteligentes y la posibilidad de crear un ecosistema si ya tienes otros dispositivos Samsung.

Comprar en PcComponentes por (1.499) 699€

Por último, una de las ofertas más potentes de esta Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes. Este smartphone Xiaomi tiene la primera pantalla de 6,88'' de la serie Redmi para una vista cinematográfica y una calidad de imagen brutal. Además, incluye protección contra la luz azul para reducir el daño.

La combinación de una batería de 5160 mAh, un potente sistema de cámara dual con Inteligencia Artificial y hasta 16 GB de RAM con extensión de memoria lo convierten en uno de los mejores smartphones de gama media, y a un precio que no has visto venir.

Comprar en PcComponentes por (179,99) 139€

Móviles, portátiles, tablets, wearables, espacios de trabajo, gaming, monitores... Todo lo que necesitas para volver a la rutina está en la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes, con ofertas brutales solo hasta el 14 de septiembre (o menos tiempo si se agotan existencias en las marcas top ventas). ¡Aprovéchalo ahora!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.