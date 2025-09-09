Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2025

Mantener la conexión fuera de España ya no exige contratar un roaming caro ni buscar una SIM local al llegar. En 2025, las eSIM internacionales se imponen como la alternativa más ágil y económica: se activan en minutos, funcionan en más de 200 países y conviven con tu línea habitual. Una solución pensada para turistas, viajeros frecuentes y nómadas digitales que quieren datos móviles fiables sin complicaciones. Por eso en este artículo te hablaremos de las mejores eSIM para viajar al extranjero.

Una eSIM o embedded SIM es un chip digital que ya está integrado en muchos móviles, tablets y portátiles actuales. A diferencia de la tarjeta SIM tradicional, no requiere plástico ni un cambio físico: basta con escanear un código QR o descargar un perfil desde la aplicación del proveedor.

En pocos minutos el dispositivo queda listo para conectarse a la red del país de destino. Lo más interesante es que puedes seguir utilizando tu SIM física para llamadas o mensajes, mientras que la eSIM gestiona los datos móviles en el extranjero. Esto convierte a la eSIM en una solución sencilla y eficaz para viajeros de todo tipo.

Ventajas frente a SIM física o roaming tradicional

Las eSIM para viajar al extranjero ofrecen una serie de beneficios que explican su creciente popularidad entre turistas y profesionales:

Ahorro en roaming: los planes son de prepago o ilimitados, sin facturas sorpresa.

Instalación exprés: se configuran en pocos minutos a través de una app o QR.

Cobertura internacional: una misma eSIM puede servir para decenas de países.

Sostenibilidad: no genera residuos plásticos ni embalajes.

Flexibilidad total: planes por días, por gigas o con datos ilimitados.

Compatibilidad dual: permite mantener activa la SIM física para llamadas.

Comparativa de las mejores eSIMs para viajar

Proveedor Tipo Precio / ejemplo Cobertura Destaca por Cupón / Descuento Lo mejor de ella Saily eSIM internacional Desde 2,84 $ (ej.: Tailandia) · EE. UU./Italia/Francia desde 3,79 $ +200 destinos Una eSIM multi-país; soporte 24/7; alertas de uso; funciones de seguridad ECONOMISTA5 (?5%) Precios muy bajos y app con bloqueo de URLs/protección de datos Holafly eSIM internacional Datos ilimitados (precio según destino) Múltiples países Instalación rápida; soporte 24/7; reembolsos hasta 6 meses ECONOMISTA (?5%) Ilimitados y política de reembolso flexible Airalo eSIM internacional Prepago sin tarifas ocultas (precio según país) +200 países y regiones App para comprar/instalar/recargar; soporte 24/7 — Cobertura global y alta flexibilidad de planes Sim Local eSIM internacional Ej.: Reino Unido 20 GB 12,50 $ · EE. UU. 3 GB 9,50 $ · Europa 12 GB 21,50 $ · España/Francia 1 GB 3,75 $ +200 destinos; redes locales premium Operadores top (EE, Orange, Vodafone, Three…); prueba 1 día; devoluciones sencillas NEWMALL (?10%) Acceso prioritario a redes locales Yesim eSIM internacional Pay-as-you-go desde 1,5 €/GB (EE. UU.); Reino Unido 4 €/GB; Turquía 3 €/GB 170+ países; 800+ operadores Instalación en 1 clic; conmutación 4G/5G; hotspot; garantía devolución Luna15 (?15%) Paga solo lo que usas, con 5G cuando esté disponible Roamless eSIM internacional Pago por uso (saldo sin caducidad) o planes fijos; llamadas en app desde 0,01 $/min +200 países con una sola eSIM Single Global eSIM™; sin reactivaciones; saldo que no caduca NEWMAL20 (?20%) Una eSIM para todo el mundo, con llamadas en la app Ubigi eSIM internacional Planes flexibles y económicos Global; también tablets/portátiles y coches conectados Respaldo Transatel | NTT; app Ubigi ELUBIGI10 (?10%) Versatilidad: viajes, negocio y coche conectado KnowRoaming eSIM internacional Desde 2,89 US$ (Tailandia) · Global desde 6,50 US$ +200 destinos; opción ilimitada global (+140 países) Precios planos y predecibles; soporte 24/7/365 — Muy barata y con opción de datos ilimitados Mobimatter eSIM internacional Global 13 GB/365 días 39,99 $ · Europa+EE. UU. 15 GB/30 días 14,49 $ · Turquía ilimitado 10 días 9,99 $ · Japón 20 GB/30 días 13,99 $ Global y por país/región Gran variedad de planes; reputación "Excelente" en Trustpilot — Catálogo enorme con precios muy competitivos Maya eSIM internacional Planes ilimitados o prepago +200 destinos Hotspot incluido; activación en 5 minutos; 4G/5G; auto-renovación opcional Cupon link con 5% dto. Ilimitados con hotspot sin restricciones

Las mejores eSims de 2025

*Precios y disponibilidad varían según destino/fecha/plan del proveedor.

Saily es la alternativa más económica para quienes priorizan simplicidad y ahorro en una eSIM para turistas. Sus planes comienzan en 2,84 $ en Tailandia y desde 3,79 $ en países como EE. UU., Italia o Francia. La cobertura alcanza más de 200 destinos y añade un plus de protección gracias a funciones como bloqueo de webs maliciosas y un protector de datos integrado en su app. Ofrece alertas de consumo, soporte 24/7 en español y un 5 % extra de descuento con el código ECONOMISTA5.

Contratar eSIM

Holafly es una de las mejores eSIMS para viajar sin preocuparse por el límite de gigas. Sus planes incluyen datos ilimitados en múltiples países, con activación rápida escaneando un QR. Permite conservar la SIM física para llamadas o WhatsApp, lo que resulta práctico si quieres mantener tu número habitual. Además, dispone de soporte en español 24/7 y una política de reembolso flexible de hasta seis meses. Con el cupón ECONOMUSTA obtienes un 5 % de descuento.

Contratar eSIM

Con más de 20 millones de usuarios y más de 300.000 reseñas positivas, Airalo es la plataforma de eSIM internacional más reconocida a nivel global. Ofrece planes en más de 200 países, con tarifas prepago transparentes y sin costes ocultos. Su app facilita la compra, instalación y recarga de eSIMs en segundos, ideal para viajeros frecuentes que buscan practicidad y precios competitivos en cualquier destino.

Contratar eSIM

Sim Local destaca porque conecta a redes locales premium como EE, Orange, Vodafone o Three, asegurando mayor velocidad y estabilidad. Entre sus mejores ofertas: 3 GB en EE. UU. por 9,50 $ o 20 GB en Reino Unido por 12,50 $. Incluye prueba gratuita de un día, devoluciones fáciles y soporte directo. Con el cupón NEWMALL obtienes un 10 % de descuento adicional.

Contratar eSIM

Yesim ofrece un modelo flexible: pagas únicamente por los datos que consumes. En EE. UU. el precio es 1,5 € por GB, en Turquía 3 € y en Reino Unido 4 €. Su sistema cambia automáticamente a la mejor red disponible (4G o 5G) y permite usar la conexión como hotspot. Instalación en un clic, garantía de devolución y un 15 % de descuento con el cupón Luna15.

Contratar eSIM

Roamless propone una única eSIM global que funciona automáticamente en más de 200 países, sin necesidad de descargar perfiles adicionales. Ofrece planes de datos fijos o modalidad pago por uso, donde el saldo nunca caduca. También permite hacer llamadas internacionales desde su app desde 0,01 $/minuto. Con el cupón NEWMAL20 consigues un 20 % de descuento.

Contratar eSIM

Ubigi, perteneciente a Transatel - NTT, va más allá del móvil: sus eSIMs también funcionan en tablets, portátiles e incluso coches conectados. Sus planes son flexibles y con activación inmediata en la mayoría de países. Una opción práctica tanto para viajes de ocio como de negocios. Con el cupón ELUBIGI10 obtienes un 10 % de descuento.

Contratar eSIM

KnowRoaming destaca por sus precios bajos: desde 2,89 $ en Tailandia y planes globales desde 6,50 $. También ofrece datos ilimitados en más de 140 destinos. La activación de esta eSIM para turistas es muy sencilla, basta escanear un QR y empezar a navegar al aterrizar. Soporte técnico disponible los 365 días del año.

Contratar eSIM

Mobimatter funciona como un marketplace con cientos de planes locales, regionales y globales. Entre sus más vendidos: 15 GB en Europa y EE. UU. por 14,49 $, un plan global de 13 GB durante 1 año por 39,99 $ o datos ilimitados en Turquía por 9,99 $. Con más de 32.000 reseñas "Excelente" en TrustPilot, es una de las plataformas más confiables y económicas.

Contratar eSIM

Maya ofrece planes ilimitados y prepago en más de 200 países, con instalación en solo cinco minutos tras recibir el QR por correo. Permite compartir datos vía hotspot sin restricciones, ideal para viajes en grupo o trabajo remoto. Cuenta con soporte 24/7 y un cupón exclusivo del 5 % de descuento disponible desde su enlace promocional.

Contratar eSIM

Conclusión y recomendaciones según tu tipo de viaje

En 2025 la oferta de eSIM internacionales es tan amplia que no existe una única respuesta a la pregunta de cuál es la mejor. La elección depende del perfil del viajero: algunos priorizan planes ilimitados para no preocuparse por los datos, otros buscan ahorrar con tarifas muy bajas, y hay quienes valoran la posibilidad de usar una sola eSIM en varios países sin tener que cambiar de perfil. La clave está en identificar qué encaja mejor con tu forma de viajar y tu presupuesto.

Recomendación por perfil de usuario



Para gastar lo mínimo: Saily o KnowRoaming

Saily o KnowRoaming Para datos ilimitados: Holafly o Maya

Holafly o Maya Para pago flexible por uso: Yesim o Roamless

Yesim o Roamless Para cobertura local de calidad: Sim Local

Sim Local Para máxima variedad de planes: Mobimatter o Airalo

Mobimatter o Airalo Para familias y profesionales: Ubigi

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cuál es la eSIM más barata?



Entre las opciones más económicas están Saily y KnowRoaming, con tarifas que rondan los 3 dólares en determinados destinos. Mobimatter también ofrece planes locales a precios reducidos. La mejor alternativa dependerá del país al que viajes y de la cantidad de datos que necesites.

¿Puedo usar eSIM si ya tengo una SIM?



Sí. Los smartphones compatibles permiten mantener la SIM física para llamadas y SMS, mientras se activa la eSIM solo para datos. De esta manera puedes conservar tu número habitual y tener internet en el extranjero sin complicaciones.

¿Funciona la eSIM sin WiFi?



Para la instalación inicial es necesario disponer de una conexión WiFi. Una vez configurada, la eSIM se conecta automáticamente a las redes móviles locales en 4G o 5G, igual que lo haría una tarjeta SIM física tradicional.

Las 10 mejores cámaras deportivas en relación calidad-precio del 2024

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.