"Versátiles, de buena calidad y fáciles de usar": estos son los auriculares inalámbricos Sony que triunfan en Amazon

Los auriculares inalámbricos son uno de los dispositivos electrónicos más utilizados hoy en día, y han terminado de desbancar por completo a los modelos con cable. En el gimnasio, para hacer deporte al aire libre, mientras viajamos en transporte público, trabajamos o estudiamos. Si eres de escuchar música 24/7, no hay alternativa más cómoda.

Si todavía tienes unos cascos con cable, o ya has probado el formato inalámbrico pero con unas prestaciones muy básicas, tenemos justo lo que necesitas. Hemos fichado en Amazon los auriculares inalámbricos Sony WF-C710NSA, muy potentes y líderes en su gama, y ahora rebajados un 25% solo por tiempo limitado. ¡Te van a costar menos de 90€!

Puntos fuertes de este producto

Bloquean el ruido cuando necesitas concretarte y te devuelven a la realidad con el modo ambiente en un solo toque.

Hasta 40 horas de autonomía y carga rápida incluida.

Graves potentes, voces nítidas y ecualizador de 5 bandas en la app de Sony.

Llamadas nítidas gracias a la tecnología Precise Voice Pickup.

Comprar en Amazon por (119,99) 89,99€

Razones para comprar los auriculares de Sony

Los auriculares inalámbricos Sony WF-C710NSA han conseguido un muy buen equilibrio entre calidad, comodidad y funciones avanzadas. Y lo que no siempre es fácil, una buena relación calidad-precio que mejora todavía más con el descuento que tienen en Amazon.

Se adapta muy bien a todo tipo de situaciones y al tener conexión multipunto, podrás emparejarlos a dos dispositivos a la vez y cambiar fácilmente de uno a otro. Resisten el sudor y la lluvia, tienen hasta 40 horas de autonomía y vienen con controles táctiles para cambiar la música sin sacar el móvil del bolsillo. ¿Qué más se puede pedir?

¿Qué opina quien los ha probado?

"El sonido es muy limpio y potente, y la cancelación de ruido, que es muy importante para mí, funciona realmente bien".

"Muy recomendable si buscas unos auriculares versátiles, de buena calidad y fáciles de usar".

"La duración de la batería es realmente buena. Llevo más de una semana usándolos muy a menudo y no he tenido que cargar la caja todavía".

Si eres fan de la música y disfrutas escuchándola 24/7, no se nos ocurre una inversión más lógica. Aprovecha que estos auriculares inalámbricos Sony cuestan menos de 90€, ¡son una ganga!

