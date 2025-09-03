¡800€ de descuento! Consigue ahora este portátil convertible Samsung en la Vuelta al Cole de PcCoponentes

Un portátil que se pliega, que pasa de ser herramienta de trabajo a cuaderno digital en segundos, y que además rinde como un verdadero equipo de gama alta, eso es lo que ofrece el Samsung Galaxy Book3 360. Se trata de un dispositivo pensado para quienes necesitan movilidad sin renunciar a la potencia.

En un mercado lleno de portátiles que prometen hacerlo todo, este modelo destaca por una combinación de rendimiento, diseño ligero y funciones que realmente se notan en el día a día. No es solo cuestión de tener un buen procesador, es cómo todo encaja para darte fluidez, comodidad y, sobre todo, confianza al usarlo. Y ahora puede ser tuyo con descuento del 53% en PcComponentes por la Vuelta al cole.

Lo mejor del Samsung Galaxy Book3 360

Procesadores Intel Evo de última generación , con arranques rápidos y un consumo optimizado.

, con arranques rápidos y un consumo optimizado. Pantalla táctil Super AMOLED que gira 360º , ideal para usar como portátil o como tablet.

, ideal para usar como portátil o como tablet. Batería de larga duración con carga rápida , pensada para acompañarte toda la jornada.

, pensada para acompañarte toda la jornada. Diseño ultraligero y fino, perfecto para llevar en la mochila sin que pese.

perfecto para llevar en la mochila sin que pese. Compatible con el S Pen para tomar notas, dibujar o trabajar con más precisión.

Comprar en PcComponentes por 699€ (antes 1.499€)

¿Por qué elegirlo?

Mientras muchos equipos convertibles se quedan cortos en autonomía o sacrifican la pantalla, aquí tienes un portátil que equilibra muy bien ambos mundos. La certificación Intel Evo garantiza que todo vaya fluido, desde abrir varias pestañas del navegador hasta editar documentos pesados o trabajar en videollamadas sin que el rendimiento decaiga.

La pantalla Super AMOLED no sólo da colores más vivos, también ayuda a reducir el cansancio visual, algo que se agradece si pasas horas delante del ordenador. Además, al poder girarla completamente, tienes la flexibilidad de usarlo como tablet para leer, tomar apuntes o incluso mostrar una presentación sin necesidad de accesorios extra.

Para quién es perfecto

Si valoras la movilidad y no quieres cargar con un portátil pesado, este modelo es para ti. Es ligero, delgado y cabe en cualquier bolso o mochila. También es una opción muy atractiva para estudiantes y profesionales que buscan versatilidad: puedes escribir como en un portátil tradicional, o girar la pantalla y usar el S Pen para esquemas rápidos o notas manuscritas.

Actualmente está disponible en PcComponentes con descuento del 53% por la Vuelta al cole.

El Samsung Galaxy Book3 360 con Intel Evo no intenta reinventar la rueda, pero sí mejora la experiencia de quienes necesitan un convertible fiable, potente y cómodo de usar.

