La tablet perfecta para la vuelta al cole: trabaja, estudia o disfruta de contenidos multimedia ahora por solo 160€

La DOOGEE U11 Pro no es una tablet cualquiera, combina un procesador Octa-Core con Android 16 y Gemini AI, el asistente de Google que entiende y organiza tareas por ti. Con su pantalla de 11 pulgadas y 90Hz, todo se ve nítido y fluido, desde vídeos hasta juegos, y su modo de protección ocular cuida la vista aunque pases horas frente a ella. Además, pesa sólo 537 gramos y mide 7,9 mm, así que se puede llevar a cualquier parte sin problema.

Pero lo que realmente sorprende es su capacidad, 30 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 2TB, permiten guardar todo tipo de archivos sin preocuparte por el espacio. La batería de 8.580 mAh aguanta largas jornadas, y con la carga rápida y la función OTG incluso puedes cargar otros dispositivos. Todo esto hace que sea una tablet potente, versátil y práctica, lista para el trabajo, el ocio o el estudio, y ahora está rebajada un 47% en Amazon.

Comprar en Amazon por 159,99€ (antes 299,99€)

Lo mejor de este producto

Rendimiento fluido y multitarea sin límites : su procesador Octa-Core Unisoc T7200 junto a 30 GB de memoria (6 GB RAM + 24 GB expandible) asegura que las apps más exigentes, los juegos y la navegación simultánea no se resientan.

: su procesador Octa-Core Unisoc T7200 junto a 30 GB de memoria (6 GB RAM + 24 GB expandible) asegura que las apps más exigentes, los juegos y la navegación simultánea no se resientan. Almacenamiento amplio y flexible : 256 GB internos con soporte para tarjetas TF hasta 2TB permiten guardar todo tipo de archivos, fotos, vídeos y documentos sin preocuparte por el espacio.

: 256 GB internos con soporte para tarjetas TF hasta 2TB permiten guardar todo tipo de archivos, fotos, vídeos y documentos sin preocuparte por el espacio. Pantalla grande con cuidado ocular : 11 pulgadas IPS HD con 90Hz y modo de protección ocular para reducir la luz azul, perfecta para largas sesiones de lectura, trabajo o juegos.

: 11 pulgadas IPS HD con 90Hz y modo de protección ocular para reducir la luz azul, perfecta para largas sesiones de lectura, trabajo o juegos. Cámaras completas y Face ID : 13 MP trasera y 5 MP frontal para fotos nítidas y videollamadas claras, con reconocimiento facial rápido y seguro.

: 13 MP trasera y 5 MP frontal para fotos nítidas y videollamadas claras, con reconocimiento facial rápido y seguro. Autonomía prolongada y carga rápida : batería de 8.580 mAh que aguanta todo el día, con carga rápida y función OTG para alimentar otros dispositivos.

: batería de 8.580 mAh que aguanta todo el día, con carga rápida y función OTG para alimentar otros dispositivos. Conectividad y multimedia de calidad: 5G WiFi, altavoces estéreo, Widevine L1 para streaming en alta definición y soporte de navegación GPS/Beidou/Glonass/Galileo.

¿Por qué elegir este modelo?

La U11 Pro se distingue frente a otras tablets por su equilibrio entre potencia, almacenamiento y experiencia multimedia. Mientras muchos dispositivos similares necesitan recargas frecuentes o se quedan cortos en rendimiento, esta tablet mantiene todo fluido, desde juegos exigentes hasta trabajo con múltiples apps abiertas. Para familias, estudiantes o profesionales que buscan una tablet completa sin gastarse un riñón, es una opción a tener muy en cuenta.

Lo que opinan quienes la han probado

Según opiniones en distintas plataformas, los usuarios destacan su rapidez, la comodidad de la pantalla y la duración de la batería como los puntos más fuertes. Es fácil de usar, versátil y lo suficientemente potente para cualquier tarea diaria.

Está disponible en Amazon con envío gratuito y descuento del 47%.

La DOOGEE U11 Pro combina todo lo que se espera de una tablet moderna: velocidad, pantalla amplia, almacenamiento generoso y autonomía para un uso prolongado.

