¿Preparando la Vuelta al Cole? Todo sobre la tablet de Microsoft estrella de la temporada y ahora con 250€ de descuento

Hay dispositivos que logran simplificarte la vida sin que tengas que renunciar a nada. La tablet Microsoft Surface Pro es uno de ello, combina la ligereza de una tablet con la fuerza de un portátil de gama alta. Su pantalla táctil PixelSense Flow de 12 pulgadas es brillante y fluida, perfecta para trabajar, crear o simplemente relajarse viendo una serie con una calidad de imagen que engancha desde el primer minuto.

Además, no se queda corta en lo que de verdad importa: velocidad y autonomía. Monta los últimos procesadores Qualcomm Snapdragon X Plus, pensados para rendir al máximo y, gracias a la aceleración por IA, todo va más rápido y con menos esfuerzo. A eso súmale hasta 16 horas de batería, y te olvidas del cargador en jornadas enteras. ¿Lo mejor? El descuento del 23% en Amazon.

Lo mejor de este dispositivo

Procesadores Snapdragon X Plus con aceleración por IA : potencia fluida y sin interrupciones.

: potencia fluida y sin interrupciones. Pantalla táctil PixelSense Flow de 12": imágenes impresionantes y una experiencia inmersiva.

imágenes impresionantes y una experiencia inmersiva. Hasta 16 horas de autonomía para trabajar o entretenerse sin preocuparse por enchufes.

para trabajar o entretenerse sin preocuparse por enchufes. Lápiz Surface Slim siempre listo : se guarda y carga en la parte trasera del dispositivo.

: se guarda y carga en la parte trasera del dispositivo. Diseño ligero y versátil, perfecto para usar en cualquier lugar.

Comprar en Amazon por 849€ (antes 1.099)

¿Por qué elegir Surface Pro?

Porque resuelve lo que otros equipos no terminan de cuadrar: ser portátil, sin perder la sensación de tener un ordenador completo. Mientras muchos portátiles tardan en arrancar o agotan la batería a mitad del día, Surface Pro funciona ágilmente y lo puedes usar durante horas. Además, su pantalla táctil también sirve si dibujas o tomas notas.

Lo que más gusta

La Surface Pro encaja muy bien con quienes buscan productividad y comodidad sin cargar con un portátil pesado. Es rápida, silenciosa y con un diseño minimalista. La pantalla y su gran autonomía son unos de sus puntos fuertes. La Microsoft Surface Pro está disponible en Amazon con descuento del 23% y envío gratuito, así que merece la pena hacerse con ella.

Este modelo de Surface Pro combina rendimiento, duración de batería y una pantalla táctil espectacular en un formato que se adapta tanto al trabajo como al ocio. Una apuesta segura si quieres un dispositivo potente y versátil en tu día a día.

