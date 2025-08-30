Este monitor está triunfando entre los gamers por su frecuencia de actualización de 180 Hz y conectividad ¡por sólo 170€!

Cuando hablamos de monitores gaming, hay un punto clave que siempre sale en la conversación, la fluidez. De poco sirve tener buenos reflejos si la pantalla no acompaña, y aquí es donde el AOC Q27G4XF juega en otra liga. Este modelo de 27 pulgadas combina resolución QHD con una tasa de refresco de 180 Hz, algo que se nota desde el primer momento en la suavidad con la que se mueven las animaciones.

Además, no estamos hablando sólo de números. La pantalla IPS ofrece colores vivos y ángulos de visión amplios, por lo que no hace falta estar perfectamente centrado para disfrutar de la imagen. Es un monitor pensado para largas sesiones, y se nota en detalles como la base ajustable en altura y el modo de luz azul baja, que ayuda a reducir el cansancio visual. Además, ahora puedes conseguirlo con descuento del 32% en PcComponentes.

Lo mejor del AOC Q27G4XF

Resolución QHD (2560 x 1440) con gran nivel de detalle.

(2560 x 1440) con gran nivel de detalle. Frecuencia de actualización de 180 Hz y 0,5 ms MPRT para juegos rápidos sin desenfoques.

y 0,5 ms MPRT para juegos rápidos sin desenfoques. Panel Fast IPS con colores vibrantes y realistas.

con colores vibrantes y realistas. Compatible con consolas de última generación (PS5 y Xbox Series).

(PS5 y Xbox Series). Diseño sin marcos en tres lados, perfecto para configuraciones multimonitor.

en tres lados, perfecto para configuraciones multimonitor. Base ergonómica con inclinación, giro, pivote y ajuste de altura.

Comprar en PcComponentes por 169,90€ (antes 249,99€)

¿Por qué merece la pena este modelo?

Lo que diferencia a este monitor de otros es cómo junta todas las piezas que un gamer necesita. La mayoría de pantallas se quedan en los 144 Hz, pero el salto a 180 Hz es un extra que se agradece en shooters o títulos competitivos donde cada milisegundo cuenta. También incorpora Adaptive Sync, lo que significa que se acabaron los cortes de imagen y el molesto tearing.

Otro detalle práctico es que está preparado para consolas, soportando 1440p a 120 Hz, así que no hace falta limitarlo sólo al ordenador. Y si lo que quieres es algo que quede bien en tu setup, el diseño sin marcos y el acabado mate en negro queda perfecto sin llamar demasiado la atención, pero con un aire elegante.

Para quién encaja

Este AOC es un acierto tanto para quienes pasan horas en juegos competitivos como para quienes disfrutan de títulos con paisajes espectaculares y quieren verlos con la mejor calidad. No es un monitor básico, está claramente orientado a quienes valoran el rendimiento y la comodidad a partes iguales.

El AOC Q27G4XF ya está disponible en PcComponentes con descuento del 32% por la Vuelta al cole.

Comprar en PcComponentes por 169,90€ (antes 249,99€)

En pocas palabras, el AOC Q27G4XF es un monitor que velocidad, calidad de imagen y comodidad en un mismo equipo. Para quienes buscan dar un salto en su experiencia de juego sin complicarse con configuraciones técnicas ni renunciar al diseño, es una apuesta segura.

Las 10 mejores impresoras relación calidad-precio del 2024

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.