Compacto, potente y para toda la familia: así es el último altavoz inteligente de Amazon (ahora rebajado)

Hoy en día, los dispositivos electrónicos se han colado en prácticamente todos los hogares. Tenemos smartphones de última generación, portátiles, tablets y hasta electrodomésticos con la última tecnología. ¿Y si completas el equipamiento con un altavoz inteligente? Llevan varios años muy de moda, y se han convertido en uno más dentro de casa.

"Alexa, ponme música" o "Alexa, ¿qué tiempo va a hacer mañana?". Son peticiones que le podrás hacer al altavoz inteligente Echo Pop de última generación, pensado para toda la familia y con un diseño que se adapta a cualquier hogar. ¿Lo mejor? La última versión del dispositivo está rebajada a menos de 30€ en Amazon, ¿quieres que forme parte de tu casa?

Lo mejor de este altavoz inteligente

Diseño compacto y elegante que queda bien en cualquier hogar.

Sonido potente a pesar de su tamaño.

Con Alexa integrada para controlar música, noticias, llamadas y mucho más.

Compatible con cualquier dispositivo de Hogar Digital.

Así es la última generación del Echo Pop

Esta es la última versión del altavoz inteligente Echo Pop, pensado para las familias más tecnológicas y digitales. Lo puede utilizar cualquier persona, hasta los más pequeños, porque su uso es por voz y podéis hacerle cualquier tipo de petición. Y cuantos más dispositivos inteligentes tengas en casa, más sencilla será tu vida.

Que no te deje engañar su tamaño, porque tiene un rendimiento muy potente para escuchar música, pódcast y hasta audiolibros. Le podrás hacer cualquier petición a Alexa, pedirle que te ponga alarmas, recordatorios y hasta que te cuente un chiste. Tú eliges.

¿Para quién es ideal?

Personas que se pasan todo el día escuchando música a todo volumen.

Quienes quieren controlar luches, enchufes y electrodomésticos solo con su voz.

Estudiantes o personas que teletrabajan, para poner recordatorios, alarmas o gestionar mejor el tiempo.

¿Conocías todas las ventajas de tener un altavoz inteligente Echo Pop en casa? Son muchas más de las que imaginas, así que aprovecha que esta última versión cuesta menos de 30€ solo por tiempo limitado. ¡Chollazo!

