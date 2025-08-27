Cómo comer más sano en septiembre (sin dietas absurdas ni pasar hambre)

Después de los excesos de verano, seguro que el cuerpo te pide parar y comer mucho más sano este mes de septiembre. Además, la rutina y unos horarios mucho más marcados también te pueden echar una mano. Pero olvídate de dietas estrictas o de pasar horas sin comer, porque lo mejor que puedes hacer es tener en la cocina una freidora de aire para preparar tus platos favoritos con menos aceite.

De hecho, las Ofertas de Vuelta al Cole de AliExpress terminan hoy a medianoche, y la freidora de aire Midea Smart Double Stack es una de las que lleva semanas arrasando en ventas. Por eso, ahora está rebajada y te puedes ahorrar casi 250€ en su compra. Así, no te va a costar comer más sano.

Lo mejor de esta freidora de aire

2 cestas verticales de 11 litros para cocinar varios platos a la vez.

8 programas automáticos para preparar todo tipo de recetas.

Control digital y Wi-Fi para ajustar temperatura y tiempo.

Potencia de 2400 W para cocinar de forma rápida, uniforme y conseguir resultados jugosos.

Comprar en AliExpress por (356,63) 106,72€

Así es la air fryer top ventas de Midea

La freidora de aire Midea Smart Double Stack es una de las más completas del mercado, y no todos los días tienes la suerte de que esté tan rebajada. Uno de sus secretos es el sistema Dual Cyclone, que permite que el aire caliente circule por el interior de manera uniforme para cocinar los alimentos sin necesidad de utilizar aceite.

Además, tiene conexión Wi-Fi y también el asistente de voz Alexa, así que podrás controlar la freidora de aire desde tu móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. Y la doble cesta vertical es perfecta para familias.

Consejos para sacarle partido a una freidora de aire

Deja espacio entre los alimentos para que el aire circule bien y se cocine uniformemente.

Ajusta la temperatura según el alimento. Muchas air fryers tienen programas automáticos para las recetas más habituales.

Agita o remueve en mitad de la cocción.

Experimenta con especias y marinados, porque así potenciarás el sabor sin añadir calorías innecesarias.

Comprar en AliExpress por (356,63) 106,72€

La freidora de aire es uno de los mejores inventos de los últimos años, y ahora puedes tener una por menos de 110€ si aprovechas el descuento que tiene en las Ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress. ¡No te vas a arrepentir!

Los mejores robots de cocina relación del 2025: marcas, precios y valoraciones

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.