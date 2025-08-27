AliExpress tira la casa por la ventana durante la Vuelta al cole y rebaja más de la mitad el Samsung Galaxy S25

Si alguna vez has sentido que tu teléfono se queda corto cuando más lo necesitas, el Samsung Galaxy S25 5G AI viene a cambiar las reglas del juego. Este modelo reúne lo que pedimos hoy en un gama alta: potencia sin límites, cámara que sorprende, batería que dura y, sobre todo, un salto claro hacia la inteligencia artificial.

Además, no es solo un móvil bonito. Su diseño más delgado y el marco de aluminio lo hacen cómodo en mano y resistente al uso diario. A esto se suma una pantalla inmersiva en la que todo se ve mejor, desde una serie hasta un vídeo grabado por ti. Y lo mejor es el descuento del 53% que tiene en las ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress.

Lo mejor del Samsung Galaxy S25 5G AI

Galaxy AI: un asistente que se adelanta a tus necesidades y te ayuda con tareas cotidianas sin que tengas que complicarte.

un asistente que se adelanta a tus necesidades y te ayuda con tareas cotidianas sin que tengas que complicarte. Cámara ProVisual Engine : impulsada por el procesador más avanzado de Samsung, con herramientas creativas para capturar, editar y compartir fotos y vídeos de manera profesional.

: impulsada por el procesador más avanzado de Samsung, con herramientas creativas para capturar, editar y compartir fotos y vídeos de manera profesional. Rendimiento de última generación : procesador exclusivo para Galaxy, preparado para juegos con trazado de rayos en tiempo real y optimización para Vulkan.

: procesador exclusivo para Galaxy, preparado para juegos con trazado de rayos en tiempo real y optimización para Vulkan. Batería optimizada : mayor autonomía gracias a la integración de hardware y software, para que el día no se te quede corto.

: mayor autonomía gracias a la integración de hardware y software, para que el día no se te quede corto. One UI renovada : accesos rápidos en el Now Bar y widgets personalizables que facilitan tu interacción con el móvil.

: accesos rápidos en el Now Bar y widgets personalizables que facilitan tu interacción con el móvil. Garantía extra: 3 años de garantía de Samsung más 1 adicional exclusiva en Amazon.

Comprar en AliExpress por 595€ (antes 1.278€)

¿Por qué elegir este modelo?

El Galaxy S25 5G AI no se queda sólo en ser un móvil potente. La diferencia real está en cómo combina diseño, IA y rendimiento para darte un dispositivo que responde y que se adelanta. Si usas el móvil para todo (trabajo, ocio, fotografía, redes) aquí tienes una opción que te cubre en todos los frentes.

Lo que más convence

Lo que más llama la atención es el salto de la Galaxy AI, que convierte el smartphone en un compañero activo. También destaca la cámara, ya no hablamos de hacer fotos bonitas, sino de editarlas y transformarlas al momento, sin apps externas. Y, para los que juegan, la experiencia gráfica sube un escalón respecto a lo habitual.

Está disponible en AliExpress con descuento del 53% por la Vuelta al cole.

El Samsung Galaxy S25 5G AI reúne lo que se espera de un gama alta y lo lleva un paso más allá con su integración de IA.

