icon-avatar
Compras

AliExpress tira el precio de este monitor que sirve para jugar, ver series o trabajar por la Vuelta al Cole

  1. Javier Aguilar

Este monitor de KTC destaca por su resolución WQHD con colores vivos, su tasa de refresco de 100 Hz para una fluidez sorprendente y un diseño pensado para cuidar la vista en sesiones largas. Hoy se puede encontrar con un descuento del 54% en AliExpress por la Vuelta al Cole que lo convierte en una opción más que interesante. Además, hay cupones adicionales que bajan todavía más el precio final:

  • ECONOMISTAESBS02: 2€ de descuento en compras mínimas de 10€
  • ECONOMISTAESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€
  • ECONOMISTAESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€
  • ECONOMISTAESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€
  • ECONOMISTAESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€
  • ECONOMISTAESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€
  • ECONOMISTAESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€
  • ECONOMISTAESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€
  • ECONOMISTAESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€
  • ECONOMISTAESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

Lo primero que llama la atención es cómo consigue unir lo que todos pedimos en un monitor actual: buena calidad de imagen, fluidez al desplazarnos o jugar, y un extra de comodidad para el día a día. Da igual que lo uses en la oficina o en casa, su panel IPS con 109% sRGB y brillo de 350 nits ofrece una nitidez que se nota tanto en documentos como en series o videojuegos.

Lo mejor de este monitor KTC H32T13

  • Resolución WQHD (2560 × 1440) con panel IPS para imágenes detalladas y colores precisos.
  • Frecuencia de actualización de 100 Hz, perfecta para eliminar desenfoques y dar suavidad al movimiento.
  • Filtro de luz azul y tecnología sin parpadeo para proteger los ojos durante jornadas largas.
  • Conectividad completa: 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 y salida de auriculares.
  • Soporte ajustable en inclinación y ángulo de visión de 178°, pensado para la ergonomía.

Comprar en AliExpress por 185,53€ (antes 404,53€)

¿Por qué elegir este modelo?

Porque no se limita a ser un monitor de oficina ni se queda corto como pantalla de entretenimiento. Pasar del trabajo al ocio resulta muy sencillo: puedes tener varias tareas abiertas en la misma pantalla y, al terminar, ponerte con una serie o un juego con la misma fluidez, sin cortes ni parpadeos que molesten. Otros modelos en este rango de precio suelen quedarse en 60 Hz, y aquí los 100 Hz marcan la diferencia.

Para quién es ideal

Es una buena elección para quienes trabajan con documentos, edición ligera de vídeo o diseño básico, y también para los que quieren jugar sin gastar un dineral en monitores de gama alta. Si pasas muchas horas frente a la pantalla, el cuidado de la vista que ofrece con su filtro de luz azul y la ausencia de parpadeo es un punto que se agradece.

Ahora mismo el Monitor KTC H32T13 se encuentra disponible en AliExpress con descuento del 54% por la Vuelta al Cole.

Comprar en AliExpress por 185,53€ (antes 404,53€)

El KTC H32T13 es de esos monitores que sorprenden porque cumplen en todos los aspectos importantes: buena imagen, fluidez, comodidad y conectividad.

Las 10 mejores sillas gaming relación calidad-precio del 2024

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky