AliExpress tira el precio de este monitor que sirve para jugar, ver series o trabajar por la Vuelta al Cole

Este monitor de KTC destaca por su resolución WQHD con colores vivos, su tasa de refresco de 100 Hz para una fluidez sorprendente y un diseño pensado para cuidar la vista en sesiones largas. Hoy se puede encontrar con un descuento del 54% en AliExpress por la Vuelta al Cole que lo convierte en una opción más que interesante. Además, hay cupones adicionales que bajan todavía más el precio final:

Lo primero que llama la atención es cómo consigue unir lo que todos pedimos en un monitor actual: buena calidad de imagen, fluidez al desplazarnos o jugar, y un extra de comodidad para el día a día. Da igual que lo uses en la oficina o en casa, su panel IPS con 109% sRGB y brillo de 350 nits ofrece una nitidez que se nota tanto en documentos como en series o videojuegos.

Lo mejor de este monitor KTC H32T13

Resolución WQHD (2560 × 1440) con panel IPS para imágenes detalladas y colores precisos.

con panel IPS para imágenes detalladas y colores precisos. Frecuencia de actualización de 100 Hz , perfecta para eliminar desenfoques y dar suavidad al movimiento.

, perfecta para eliminar desenfoques y dar suavidad al movimiento. Filtro de luz azul y tecnología sin parpadeo para proteger los ojos durante jornadas largas.

para proteger los ojos durante jornadas largas. Conectividad completa : 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 y salida de auriculares.

: 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 y salida de auriculares. Soporte ajustable en inclinación y ángulo de visión de 178°, pensado para la ergonomía.

Comprar en AliExpress por 185,53€ (antes 404,53€)

¿Por qué elegir este modelo?

Porque no se limita a ser un monitor de oficina ni se queda corto como pantalla de entretenimiento. Pasar del trabajo al ocio resulta muy sencillo: puedes tener varias tareas abiertas en la misma pantalla y, al terminar, ponerte con una serie o un juego con la misma fluidez, sin cortes ni parpadeos que molesten. Otros modelos en este rango de precio suelen quedarse en 60 Hz, y aquí los 100 Hz marcan la diferencia.

Para quién es ideal

Es una buena elección para quienes trabajan con documentos, edición ligera de vídeo o diseño básico, y también para los que quieren jugar sin gastar un dineral en monitores de gama alta. Si pasas muchas horas frente a la pantalla, el cuidado de la vista que ofrece con su filtro de luz azul y la ausencia de parpadeo es un punto que se agradece.

Ahora mismo el Monitor KTC H32T13 se encuentra disponible en AliExpress con descuento del 54% por la Vuelta al Cole.

El KTC H32T13 es de esos monitores que sorprenden porque cumplen en todos los aspectos importantes: buena imagen, fluidez, comodidad y conectividad.

