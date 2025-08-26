La tablet Xiaomi más potente y barata para la Vuelta al Cole está rebajadísima en AliExpress (solo hasta mañana)

En septiembre, toca volver a la oficina, al cole, al gimnasio y, en definitiva, retomar cualquier rutina que hayamos dejado aparcada durante el verano. Y de ahí esa necesidad irremediable de organizarnos mejor, incluso de fijarnos nuevos propósitos. Las tablets son uno de esos dispositivos que nos echan una mano a la hora de poner orden, y además son tan ligeras y cómodas que puedes llevarlas a cualquier parte.

Pero lo mejor no es nada de esto. Lo que más nos gusta es que AliExpress sigue con sus Ofertas de la Vuelta al Cole, así que es fácil encontrar chollos como esta tablet Xiaomi Redmi Pad SE 11 rebajada a mitad de precio. Eso sí, los descuentos terminan este 27 de agosto a medianoche, así que aprovecha durante hoy y mañana para hacerte con todos los chollos que encuentres.

Puntos fuertes de esta tablet Xiaomi

Pantalla FHD+ de 11'' con 90 Hz perfecta para leer, estudiar o ver contenido audiovisual.

Cuatro altavoces con Dolby Atmos para un sonido envolvente.

Batería de 8000 mAh que dura todo el día.

Procesador Snapdragon 680 rápido y eficiente para multitarea.

Así es la Xiaomi Redmi Pad SE

La tablet Xiaomi Redmi Pad SE 11 es un dispositivo bonito, cómodo de utilizar y, sobre todo, muy enfocado al rendimiento. Tiene una pantalla de 11 pulgadas con certificación contra la luz azul y sin parpadeos que agradecerás después de ver una peli de 2 horas o de una jornada de trabajo larga.

El procesador es fluido incluso en las tareas más exigentes, mientras que sus 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (ampliables hasta a 1 TB) son suficientes.

Cómo sacarle partido a una tablet en la vuelta al cole

La tablet es un dispositivo que comparte características con un smartphone y con un portátil, pero se lleva lo mejor de cada uno. Y por eso puedes sacarle tanto partido:

Tomar apuntes, consultar bibliografía online o utilizar apps educativas.

Reuniones online, responder correos y llevar documentos siempre contigo.

Ver series, películas, leer o jugar a videojuegos.

Planificar horarios, hacer listas de tareas, tener un calendario y utilizar aplicaciones de productividad.

Para sacar tu lado más creativo y dibujar o escribir.

¿Sabías ya que la tablet es uno de los mejores dispositivos posibles para la Vuelta al Cole? Aprovecha que esta Xiaomi está rebajada un 50% solo durante las ofertas de AliExpress, que terminan mañana a medianoche. ¡O antes si se agotan existencias!

