La Vuelta al Cole de PcComponentes trae el Samsung Galaxy Watch7 ¡con más de 150€ de descuento!

El Samsung Galaxy Watch7 es uno de esos relojes inteligentes que no pasan desapercibidos. No sólo por lo bien que luce con su esfera de cristal y las correas con detalles de costura de colores, sino porque trae dentro el procesador más avanzado de Samsung, el Exynos W1000 de 3 nm, pensado para que todo vaya fluido. A esto se le suma una batería optimizada que aguanta el ritmo de tu día a día sin tener que estar pendiente del cargador.

Más allá del diseño y la potencia, lo que de verdad marca la diferencia es cómo este smartwatch cuida de tu salud y tu bienestar. Integra el Sensor BioActive con 13 LED para un seguimiento preciso del ritmo cardíaco, el sueño y hasta la energía diaria gracias a la función Energy Score. Es también el primer reloj con detección de riesgo de apnea del sueño autorizada por la FDA, un detalle importante para quienes buscan mejorar su descanso. Y ahora puede ser tuyo con descuento del 33% por la Vuelta al cole de PcComponentes.

Lo mejor del Galaxy Watch7

Procesador Exynos W1000 de 3 nm : rendimiento rápido y eficiente.

: rendimiento rápido y eficiente. Sensor BioActive con 13 LED: control avanzado de salud y deporte.

control avanzado de salud y deporte. Resistencia IP68 y cristal de zafiro : preparado para entrenamientos y uso diario.

: preparado para entrenamientos y uso diario. Cambio de correas one-click : personalización sencilla y rápida.

: personalización sencilla y rápida. Funciones exclusivas: ECG, medición de composición corporal (BIA) y presión arterial.

Comprar en PcComponentes por 335,99€ (antes 499€)

¿Por qué elegir este modelo?

El Galaxy Watch7 no se queda en contar pasos o mostrar notificaciones. Permite crear rutinas de entrenamiento personalizadas, monitoriza actividades acuáticas y reconoce ejercicios de manera automática. También es capaz de avisarte de irregularidades cardíacas o ayudarte a llevar un registro de tu ciclo menstrual y la toma de medicamentos. Todo en una interfaz sencilla gracias a One UI Watch, que hace que la experiencia con tu móvil Galaxy sea aún más fluida.

Lo que más gusta

Según las valoraciones disponibles en tiendas online, el Watch7 gusta mucho por su combinación de diseño y precisión en las métricas de salud. Para quienes entrenan a diario, el sistema de zonas de frecuencia cardiaca adaptadas resulta especialmente útil, ya que ayuda a mejorar el rendimiento sin necesidad de complicarse con datos técnicos.

El Galaxy Watch7 está disponible en versiones de 40 y 44 mm. Se puede encontrar en PcComponentes con descuento del 33% por la Vuelta al cole y envío rápido.

Se trata de un reloj versátil y completo, que combina estilo, potencia y herramientas reales para mejorar tu salud.

