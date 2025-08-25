Comienza la temporada con el patinete eléctrico SmartGyro con 60km de autonomía que te llevará a todos lados

Moverse por la ciudad sin depender del coche ni del transporte público ya no es un sueño lejano. Cada vez son más los que apuestan por el patinete eléctrico como alternativa, porque es práctico, rápido y mucho más barato de mantener. El smartGyro Dual MAX 2 es de esos modelos que llaman la atención porque une potencia y autonomía.

A esto se suma la tranquilidad de contar con certificado VMP para circular dentro de la normativa y un diseño que transmite seguridad en cada detalle, desde sus frenos de disco hasta sus ruedas de 10 pulgadas preparadas para todo tipo de terrenos. Un compañero de viaje con el que da gusto moverse a diario y que, además, está disponible ahora con descuento del 24% en Amazon.

Lo mejor del smartGyro Dual MAX 2

Doble motor Brushless de 700 W (500 W nominales) : fuerza de sobra para subir cuestas exigentes.

: fuerza de sobra para subir cuestas exigentes. Batería de 15.000 mAh con 60 km de autonomía : menos recargas, más kilómetros.

: menos recargas, más kilómetros. Ruedas neumáticas Tubeless Dual Grip de 10": agarre firme y estables en todo tipo de terrenos.

agarre firme y estables en todo tipo de terrenos. 4 modos de conducción (Walk, Eco, Confort y Sport): eliges la potencia según el momento.

eliges la potencia según el momento. Display con carga USB y funciones avanzadas : control de batería, odómetro y configuración al instante.

: control de batería, odómetro y configuración al instante. Certificado VMP y talleres smartGyro en toda España: movilidad segura y soporte garantizado.

Comprar en Amazon por 603,28€ (antes 795€)

¿Por qué elegir este modelo?

Porque combina potencia y autonomía reales en un formato compacto (30 kg) que no se queda corto frente a otros de su categoría. Mientras algunos modelos se quedan sin fuerza en subidas o apenas superan los 30 km de batería, el Dual MAX 2 responde con una reserva extra de energía gracias a su batería de litio y a la optimización patentada Core Inside, que mejora la eficiencia y alarga la vida útil del patinete.

Además, los frenos de disco y las ruedas Tubeless le dan ese plus de seguridad y estabilidad que uno espera en un patinete pensado para uso diario, tanto en ciudad como en caminos menos lisos.

Lo que más gusta

La combinación de comodidad y confianza. El hecho de que incluya el certificado de circulación online y que tengas talleres oficiales a mano en España evita muchas preocupaciones. También llama la atención el display, no sólo muestra lo básico, sino que añade detalles como el selector de marcha o la carga USB, que resultan muy prácticos en el día a día.

Actualmente puedes encontrar el smartGyro Dual MAX 2 en Amazon con envío gratis y descuento del 24%.

El smartGyro Dual MAX 2 ws un patinete eléctrico potente, con autonomía más que generosa y pensado para durar.

