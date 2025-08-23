Esta tablet de Lenovo con funda y pen incluidos es perfecta para trabajar o estudiar y está tirada de precio en PcComponentes

Si buscas una forma cómoda de combinar ocio y productividad, la tablet Lenovo TAB M11 destaca por su pantalla de 11 pulgadas WUXGA IPS, su memoria de 8 GB con 128 GB de almacenamiento y el procesador MediaTek Helio G88. Hoy, además, puedes conseguirla con funda y lápiz incluidos, y con un 23% de descuento por la Vuelta al cole de PcComponentes un detalle que marca la diferencia.

La Lenovo TAB M11 está pensada para quienes necesitan algo más que una simple tablet. Con Android 13, una batería generosa de 7040 mAh y un diseño ligero de apenas 465 gramos, se convierte en un dispositivo versátil, perfecto para usar tanto en casa como fuera de ella.

Lo mejor de este producto

Pantalla táctil de 11" WUXGA IPS con 90 Hz: colores vivos y fluidez en cada movimiento.

colores vivos y fluidez en cada movimiento. Procesador MediaTek Helio G88 de ocho núcleos : multitarea sin tirones y buen rendimiento en juegos.

: multitarea sin tirones y buen rendimiento en juegos. 8 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento : espacio suficiente para apps, fotos y vídeos.

: espacio suficiente para apps, fotos y vídeos. Android 13: más seguridad, personalización y eficiencia energética.

más seguridad, personalización y eficiencia energética. Incluye funda y pen: lista para tomar notas o dibujar desde el primer día.

Comprar en PcComponentes por 199€

¿Por qué elegir este modelo?

La mayoría de tablets en este rango de precio suelen quedarse cortas en memoria o en pantalla. La TAB M11 rompe esa barrera con una experiencia fluida y visualmente atractiva gracias a sus 90 Hz de refresco. Además, tener 8 GB de RAM asegura que puedas abrir varias aplicaciones a la vez sin notar lentitud, algo clave si alternas entre trabajo, redes y series.

Su batería de más de 7000 mAh garantiza muchas horas de uso sin preocuparte por el cargador, mientras que el sistema Android 13 añade ese plus de seguridad y control sobre tus datos.

Para quién es ideal

Este modelo encaja de maravilla para quienes quieren una tablet ligera que funcione bien tanto para estudiar como para relajarse viendo películas o jugar de forma ocasional. Si sueles usar apps de productividad o te gusta tomar apuntes digitales, el pen incluido le suma aún más valor.

La Lenovo TAB M11 está disponible en PcComponentes con envío rápido y descuento del 23% por la Vuelta al cole. En el pack viene la funda y el pen, por lo que no tendrás que gastar extra en accesorios básicos.

Comprar en PcComponentes por 199€

La Lenovo TAB M11 es una tablet completa, ligera y con potencia suficiente para aguantar el ritmo del día a día. Una apuesta segura para quien busque equilibrio entre precio, rendimiento y diseño.

Los 10 mejores ordenadores gaming del 2025: marcas, precios y recomendaciones

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.