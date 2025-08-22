Este es el ventilador de torre más silencioso de Cecotec y que puede ser tuyo por menos de 35€

El ventilador de torre Cecotec EnergySilence 7090 Skyline es práctico, fácil de manejar y con un diseño elegante que se integra bien en cualquier rincón de la casa. Lo mejor es que combina potencia con un funcionamiento muy silencioso, algo fundamental cuando lo quieres usar por la noche o mientras trabajas. Además, gracias a su temporizador programable y a su mando a distancia, puedes olvidarte de estar pendiente de apagarlo o levantarte a ajustar la velocidad.

Este ventilador de torre no sólo aporta comodidad, también ayuda a optimizar el consumo eléctrico gracias a su temporizador de hasta 7,5 horas y a su motor 100% de cobre, que asegura mayor durabilidad y eficiencia. Todo ello con descuento del 35% por la Vuelta al cole de PcComponentes.

Lo mejor del EnergySilence 7090 Skyline

EnergySilence Technology : aire fresco inmediato con un nivel de ruido mínimo.

: aire fresco inmediato con un nivel de ruido mínimo. 3 velocidades ajustables : modo Noche/Eco, Normal y Turbo para adaptarse a cada momento.

: modo Noche/Eco, Normal y Turbo para adaptarse a cada momento. Mando a distancia con almacenamiento integrado : controla velocidad, oscilación y temporizador sin moverte del sofá.

: controla velocidad, oscilación y temporizador sin moverte del sofá. Temporizador hasta 7,5 h : programa el apagado automático y ahorra energía.

: programa el apagado automático y ahorra energía. Motor 100% cobre con ThermoSafe : máxima fiabilidad y vida útil más larga.

: máxima fiabilidad y vida útil más larga. Oscilación amplia : reparte el aire fresco por toda la estancia.

: reparte el aire fresco por toda la estancia. Diseño elegante y ligero: 76 cm de altura, acabado en negro y gris, y fácil de transportar gracias a su asa.

¿Por qué elegir este modelo?

Muchos ventiladores cumplen su función, pero no todos logran hacerlo con tanto equilibrio entre potencia, silencio y comodidad de uso. Mientras que en otros modelos es habitual escuchar un zumbido constante, el EnergySilence 7090 Skyline destaca por ser discreto incluso en las velocidades más altas. Además, al contar con tres modos bien diferenciados, puedes pasar de un ambiente relajado de noche a un caudal de aire potente en cuestión de segundos.

Su motor de cobre es otro punto clave frente a los motores de aluminio más comunes, ofrece mayor resistencia y durabilidad, lo que a la larga se traduce en menos averías y mayor tranquilidad.

Para quién es perfecto

Es una buena opción tanto para quienes buscan un ventilador de apoyo en el salón como para dormitorios donde el silencio es fundamental. También resulta muy práctico si quieres algo ligero y fácil de mover entre habitaciones, sin complicaciones ni instalaciones.

El Cecotec EnergySilence 7090 Skyline está disponible PcComponentes con descuento del 35% por la Vuelta al cole y envío rápido.

Es un ventilador de torre que destaca por su silencio, su motor y la comodidad de poder controlarlo sin moverte.

