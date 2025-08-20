PcComponentes tira la casa por la ventana y rebaja a 779€ (antes 1.499) este ordenador portátil convertible de Samsung

Cada vez pedimos más a un ordenador portátil, que arranque rápido, que no se quede colgado cuando tenemos mil cosas abiertas y que podamos llevarlo sin sentir que cargamos con medio escritorio. Al final, lo que buscamos es un equipo que nos dé libertad, que se adapte al ritmo del día y que no nos complique la vida.

El Samsung Galaxy Book3 360 va justo en esa dirección. Combina ligereza con una pantalla táctil OLED espectacular, un procesador Intel Core de última generación y detalles que marcan la diferencia, como los puertos integrados o las funciones inteligentes para videollamadas. Todo en un formato 2 en 1 que puedes usar como portátil o tablet, según te convenga en cada momento. Y lo mejor es que ahora PcComponentes lo ha rebajado un 48% por la Vuelta al cole.

Lo mejor del Galaxy Book3 360

Pantalla táctil OLED de 13,3" con colores vivos y compatible con S Pen.

de 13,3" con colores vivos y compatible con S Pen. Procesador Intel Core de 13ª generación y 16 GB de memoria, fluidez incluso en proyectos exigentes.

y 16 GB de memoria, fluidez incluso en proyectos exigentes. Puertos variados (HDMI, USB-A, Thunderbolt 4, microSD) sin necesidad de adaptadores extra.

(HDMI, USB-A, Thunderbolt 4, microSD) sin necesidad de adaptadores extra. Cámara gran angular con modo Estudio: cancelación de ruido, encuadre automático y micrófonos de calidad.

con modo Estudio: cancelación de ruido, encuadre automático y micrófonos de calidad. Wi-Fi 6E y función Instant Hotspot para conexiones rápidas y estables.

para conexiones rápidas y estables. Peso ligero (1,16 kg) y diseño 2 en 1 que se pliega para usar como portátil o tablet.

(1,16 kg) y diseño 2 en 1 que se pliega para usar como portátil o tablet. Seguridad avanzada con Secured-Core PC y Private Share para mantener tus datos a salvo.

Comprar en PcComponentes por 779€

¿Por qué elegir este modelo?

La clave está en la combinación de versatilidad y seguridad. El Galaxy Book3 360 no se limita a ser un portátil ultraligero, su diseño convertible permite girar la pantalla y transformarlo en una tablet en cuestión de segundos, adaptándose tanto a trabajar con teclado como a escribir o dibujar con el S Pen. Y si pasas horas en videollamadas, notarás la diferencia con sus funciones inteligentes que mejoran la imagen y el sonido sin complicaciones técnicas.

Para quién encaja mejor

Es un equipo pensado para quienes no quieren renunciar a nada, ligereza para transportarlo, pantalla de calidad para disfrutar de contenido y potencia suficiente para manejar desde documentos hasta ediciones creativas. El modo de pantalla secundaria con tablets Galaxy amplía aún más su utilidad, convirtiéndolo en una solución flexible para entornos de estudio y teletrabajo.

El Samsung Galaxy Book3 360 está disponible PcComponentes y está rebajado un 48% por la Vuelta al cole.

Comprar en PcComponentes por 779€

El Samsung Galaxy Book3 360 no es solo un portátil fino y potente, es un dispositivo pensado para facilitarte la vida en cada detalle, desde la pantalla de calidad hasta la seguridad avanzada y la facilidad para compartir archivos o ampliar la experiencia con otros dispositivos Galaxy.

Las 10 mejores pantallas de ordenador del 2024: cuál comprar, comparativas y precios

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.