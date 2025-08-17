Esta báscula inteligente mide peso, grasa, músculo y hasta 26 métricas corporales con precisión por 65€

La báscula de baño Arboleaf 8 Electrode hace que controlar tu salud sea mucho más sencillo que con una báscula normal. Gracias a su pantalla LED de gran tamaño, puedes ver al instante tu IMC, grasa corporal, masa muscular y otras métricas clave, sin depender cada vez de la aplicación. Todo está pensado para que el seguimiento sea cómodo y rápido, ya sea en casa o en el gimnasio.

Además, incorpora un analizador de 26 métricas corporales y 8 electrodos para manos y pies, lo que permite un análisis mucho más completo del cuerpo que las básculas tradicionales. La aplicación Arboleaf sincroniza los datos con Apple Health, Google Fit o Fitbit, y admite hasta 8 usuarios distintos, haciendo que toda la familia pueda seguir su progreso de manera clara y sencilla. Y, además, ahora está con un 20% de descuento en Amazon.

Lo mejor de este producto

Pantalla LED de gran tamaño : muestra 7 métricas clave al instante, evitando depender siempre del móvil.

: muestra 7 métricas clave al instante, evitando depender siempre del móvil. Analizador de composición corporal 26: controla peso, grasa corporal, masa libre de grasa, grasa visceral, porcentaje de agua, masa ósea, proteínas, BMR y edad corporal, entre otras.

controla peso, grasa corporal, masa libre de grasa, grasa visceral, porcentaje de agua, masa ósea, proteínas, BMR y edad corporal, entre otras. Mediciones precisas de todo el cuerpo : 8 electrodos para manos y pies que ofrecen un análisis más completo que las básculas tradicionales de 4 electrodos.

: 8 electrodos para manos y pies que ofrecen un análisis más completo que las básculas tradicionales de 4 electrodos. Aplicación intuitiva y multiusuario : sincroniza con Apple Health, Google Fit, Health Connect o Fitbit, y admite hasta 8 perfiles diferentes para familias o grupos de entrenamiento.

: sincroniza con Apple Health, Google Fit, Health Connect o Fitbit, y admite hasta 8 perfiles diferentes para familias o grupos de entrenamiento. Seguimiento del progreso: permite visualizar datos mensuales, semanales o anuales.

Comprar en Amazon por 64,96€

¿Por qué elegir la Arboleaf 8 Electrode?

Mientras muchas básculas solo miden el peso, esta te da una visión integral de tu composición corporal. Los datos precisos que aporta permiten planificar entrenamientos y controlar tu salud de forma personalizada. Además, la configuración inicial es muy sencilla: una vez emparejado el teléfono, todos los datos se muestran directamente en la báscula.

Lo que más gusta

Según más de 8.000 opiniones en Amazon, los usuarios destacan la facilidad de uso y la exactitud de las mediciones. La pantalla clara y la integración con aplicaciones hacen que la experiencia sea cómoda y fiable. Ahora mismo está disponible en Amazon, con envío gratuito y oferta puntual del 20% que la convierte en una opción atractiva para cualquier persona interesada en cuidar su salud.

La báscula de baño Arboleaf 8 Electrode no solo mide tu peso, te ofrece información completa de tu cuerpo, facilita un seguimiento detallado y permite tomar decisiones más informadas sobre tu salud y tu entrenamiento.

