Renueva tu tele con esta smart TV TCL que Carrefour ha rebajado a menos de 230€

La smart TV TCL 40S5KX1 combina tamaño compacto y funcionalidades avanzadas para quienes quieren un televisor que no se limite a mostrar imágenes, sino que ofrezca una experiencia completa. Con su pantalla Full HD de 40 pulgadas, cada escena se ve clara y nítida, y su procesador Quad Core asegura que todo funcione con fluidez, desde cambiar de canal hasta moverse por las aplicaciones de la smart TV.

Pero no es sólo cuestión de imagen: la conectividad es otro de sus puntos fuertes. Con dos puertos HDMI, USB, Wi-Fi integrado, Bluetooth y compatibilidad con LAN, podrás conectar todos tus dispositivos y disfrutar de contenido desde diferentes fuentes. Y si quieres un televisor versátil, cuenta con modos de juego y deportes, temporizador de apagado y opciones de subtítulos e idiomas. ¿Lo mejor? Que tiene un descuentazo del 23% en Carrefour.

Lo mejor de este producto

Pantalla Full HD de 40" : imágenes claras y definidas que sacan partido a series, películas y juegos.

: imágenes claras y definidas que sacan partido a series, películas y juegos. Procesador Quad Core : gestiona aplicaciones y contenido sin retrasos, ideal para streaming y navegación por internet.

: gestiona aplicaciones y contenido sin retrasos, ideal para streaming y navegación por internet. Conectividad completa : incluye 2 HDMI (uno con ARC), 1 USB, CI-Slot, Wi-Fi integrado, Bluetooth y LAN, cubriendo cualquier necesidad de conexión sin depender de adaptadores externos.

: incluye 2 HDMI (uno con ARC), 1 USB, CI-Slot, Wi-Fi integrado, Bluetooth y LAN, cubriendo cualquier necesidad de conexión sin depender de adaptadores externos. Funciones inteligentes: compatibilidad con smartphone o tablet como control remoto, temporizador de apagado, modos de juego y deportes, y reproducción USB multimedia.

Por qué elegir la smart TV TCL 40S5KX1

Este modelo soluciona problemas cotidianos: nada de ralentizaciones al abrir apps, ni complicaciones para conectar dispositivos. Mientras otros televisores de tamaño similar pueden quedarse cortos en funciones, el TCL 40S5KX1 permite conectar altavoces, consolas y discos duros externos. Además, su sistema de ventilación asegura un uso prolongado sin sobrecalentamiento, y el mando a distancia o el control vía tablet hacen que cambiar entre contenidos sea cómodo y rápido.

Para quién es

Si quieres un televisor para ver películas, series o seguir deportes con imagen clara y conectividad completa, este modelo cumple con creces. También se adapta bien a habitaciones con otros dispositivos electrónicos, gracias a su compatibilidad Bluetooth y Wi-Fi, y su diseño permite tanto colocarlo sobre un mueble como instalarlo en pared siguiendo instrucciones de seguridad.

Disponible en Carrefour con descuento del 23%, es el momento de hacerse con él. La combinación de tamaño, calidad de imagen y funcionalidades inteligentes lo convierte en una opción muy interesante frente a otros televisores de 40 pulgadas.

Comprar en Carrefour por 229,30€

El TCL 40S5KX1 es un televisor práctico, bien equipado y accesible, que cumple lo que promete, ideal para quienes buscan rendimiento y versatilidad.

