La Liga da el pistoletazo de salida: Espanyol - Atlético de Madrid disponible en Movistar+

La primera jornada de La Liga (17 de agosto) llega a Movistar+ con una mezcla de ganas, nervios y expectativas. Sobre todo cuando el partido que abre el torneo enfrenta a dos equipos con mucho que demostrar: el Espanyol y el Atlético de Madrid. Ambos llegan tras una pretemporada que ha servido para ajustar detalles, corregir errores y preparar lo que será un curso intenso.

El Espanyol, que el año pasado mostró solidez en casa y peleó con uñas y dientes para mantener la categoría, llega con la intención de dar un salto y consolidarse en Primera sin sufrir tanto. Han trabajado en mejorar su defensa y buscar más claridad en ataque, elementos clave para ganar partidos. Por su parte, el Atlético de Madrid, con su siempre reconocible garra y rigor táctico, aspira a repetir su buen rendimiento de la temporada pasada. Este duelo promete intensidad, y tú puedes verlo en Movistar+.

La primera jornada se vive en Movistar+

El Espanyol se presenta en esta 1ª jornada con una mezcla de ilusión y realidad. Después de una pretemporada en la que han probado varios esquemas y han dado minutos a los fichajes, el equipo de Manolo González quiere empezar fuerte. Saben que en casa deben aprovechar ese plus, porque su afición es clave para empujar y sacar esos puntos que, al final, marcan la diferencia. La temporada pasada, el Espanyol mostró momentos de buen fútbol, pero también sufrió para mantener la regularidad. Esas idas y venidas se traducían en partidos con altibajos, y para esta campaña necesitan corregir eso, especialmente en el aspecto defensivo, que a veces se les escapaba.

Los colchoneros, por su parte, llegan con la ventaja de la experiencia y la continuidad en el banquillo. Simeone sigue siendo sinónimo de intensidad y competitividad máxima, intentará imponer su conocido estilo: defensa férrea, mucho trabajo colectivo y aprovechar a trazar ofensivas en los momentos justos. La temporada pasada fue uno de los grandes protagonistas de La Liga. En pretemporada han dejado claras señales de que quieren seguir dominando los partidos a base de presión.

Esta primera jornada no es solo el inicio de la competición, sino la puesta en escena de dos equipos que quieren marcar el tono desde el primer minuto. El Espanyol tiene la motivación extra de jugar en casa y demostrar que pueden competir con cualquiera, mientras que el Atlético quiere reafirmar que sigue siendo uno de los grandes favoritos para pelear La Liga. Vamos a ver si los de Manolo González sorprenden o si los del Cholo Simeone mantienen ese nivel tan alto que ya conocemos. Sea como sea, una cosa está clara: el balón va a rodar y el espectáculo va a estar asegurado.

Movistar+ tiene un inmenso catálogo de ofertas este mes para quienes viven el deporte con intensidad. Además del debut entre Espanyol y Atlético, la plataforma trae otros encuentros destacados de La Liga como el Levante vs. Barcelona (domingo 24) y el Real Madrid vs. Mallorca (domingo 31), partidos que pueden ser claves desde el arranque. También arranca el US Open de tenis, una cita imperdible para los amantes de la raqueta.

Y si después del partido te apetece cambiar de ritmo, agosto también viene fuerte en cine y series. Entre los estrenos más esperados está la española "Sorda,"triunfadora del Festival de Cine de Málaga; "Baby Girl", que se estrenó a comienzos del mes y "María Callas", que estará disponible desde el día 15. Para los seriéfilos, el 9 se estrenó "Outlander: Sangre de mi sangre", la precuela más esperada que expande el universo de la saga con episodios semanales. Disfruta del mejor catálogo en entretenimiento en Movistar+.