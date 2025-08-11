El purificador y ventilador de Dyson ahora por 100€ menos: aire limpio sin ruido

Para purificar y refrescar tu hogar al mismo tiempo, no hay mejor opción que el Dyson Pure Cool TP00. Este ventilador y purificador de aire incorpora un potente sistema de filtrado y la función de ventilador de torre sin aspas, lo que garantiza un flujo de aire continuo y seguro, incluso en hogares con niños o mascotas.

Ahora está disponible con un 25 % de descuento, una oportunidad perfecta para disfrutar del bienestar y la calidad de Dyson mientras mejoras la calidad del aire que respiras durante todo el año.

Características destacadas:

Filtrado avanzado: filtro HEPA H13 con carbono activo que captura el 99,95 % de partículas de hasta 0,1 micras.

Ventilador sin aspas: diseño seguro y fácil de limpiar.

10 velocidades: ajusta el flujo de aire según tus necesidades.

Oscilación de 70°: distribuye aire purificado por toda la estancia.

Modo nocturno: funcionamiento silencioso para dormir sin interrupciones.

Temporizador programable: controla el funcionamiento con precisión.

Cambio de filtro sencillo: mantenimiento rápido.

Aire más limpio, casa más fresca

A diferencia de los ventiladores tradicionales, el Dyson Pure Cool TP00 no solo refresca, sino que también purifica el aire de forma continua, ya que elimina alérgenos y partículas microscópicas que pueden afectar a tu salud. Su diseño sin aspas lo hace más seguro y estéticamente elegante, y su sistema de oscilación distribuye el aire limpio de manera uniforme por toda la habitación. El modo nocturno reduce la velocidad y el ruido al mínimo, por lo que es perfecto para utilizarlo mientras duermes, y el temporizador te permite programarlo para un uso más eficiente. Además, es fácil de mantener: cambiar el filtro es rápido y no requiere herramientas. ¿Para quién está pensado?

Personas con alergias, asma o sensibilidad al polvo y polen.

Quienes buscan un dispositivo 2 en 1 que refresque y purifique.

Familias con niños o mascotas que valoran la seguridad sin aspas.

Usuarios que quieren mejorar la calidad del aire en casa durante todo el año.

Opiniones de usuarios Quienes ya lo han comprado destacan su capacidad para mejorar el aire en pocas horas, el funcionamiento silencioso en modo nocturno y el diseño minimalista que encaja en cualquier espacio. Muchos aprecian la ausencia de aspas por seguridad y facilidad de limpieza, así como la eficacia del filtro para eliminar olores y polvo fino.

Comprar en Amazon por ( 399 ) 299€

Aprovecha el 25 % de descuento y lleva a tu hogar el Dyson Pure Cool TP00, la combinación perfecta de purificador y ventilador premium.

