Tengo la piel grasa y este protector solar SPF50 me salva cada verano

Tengo la piel grasa y durante toda mi vida he probado decenas de protectores solares. Unos me dejan la cara blanca, otros me sacan tanto brillo que no necesito utilizar iluminador en todo el verano, otros son tan ligeros que apenas protegen... Por no hablar de los que empeoran la piel con granitos que antes no tenía.

Hasta hace un par de años, que descubrí el protector solar facial para piel grasa de Bella Aurora. Lo que más me gusta es que es una fórmula ligera que de verdad protege, no me deja la cara brillante, ni una sensación pesada, y de paso actúa para reducir algunas manchitas oscuras que tengo. Mi descubrimiento favorito, y el que voy a aprovechar para reponer ahora que está rebajado un 26% en Amazon.

Claves de este protector solar

Alta protección solar SPF50 con filtros UVA, UVB e IR.

Textura ligera y sin brillos que se absorbe rápido y no deja residuos blancos.

Acabado mate y transparente para usar debajo del maquillaje.

Contiene activos despigmentantes que tratan las manchas que existen y evita que salgan otras nuevas.

Comprar en Amazon por (19,95) 14,74€

¿Por qué es perfecto para piel grasa?

Lo primero que me sorprendió del protector solar de Bella Aurora es su textura, porque es tan suave que se extiende fácil con la yema de los dedos. Mi piel lo absorbe sin dejar brillos ni esos residuos blancos a la mínima que sudas. Además, no provoca brotes de acné, como me ha pasado con otros protectores, así que lo utilizo cada mañana después de mi hidratante habitual.

Y lo que más me gusta es que me está ayudando con las manchas. Tengo algunas marquitas de acné y otras del sol, pero desde que uso este protector solar facial para piel grasa noto que están mucho más difuminadas. Un milagro en forma de protector solar que adoro (y tú también lo vas a hacer).

¿Qué opina quien ya lo utiliza a diario?

No solo lo digo yo, porque este protector solar facial de Bella Aurora acumula más de 4.500 valoraciones positivas en Amazon:

"Estoy superencantada. Me protege muchísimo del sol, disminuye las manchas, hidrata y con un poquito que me eche es suficiente".

"Las manchas que tenía se me han aclarado un montón".

"De las mejores que conozco. Llevo mucho tiempo utilizándola".

Comprar en Amazon por (19,95) 14,74€

No he encontrado mejor fórmula para cuidar la piel grasa y al mismo tiempo sentirme protegida. Y lo puedo aplicar tantas veces como quiera que no hay rastro de brillos. Yo que tú aprovecharía, que ahora está rebajado a menos de 15€ en Amazon, y después me lo agradeces.

Las 10 mejores cremas anticelulíticas del 2024: recomendaciones de productos y preguntas frecuentes

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.