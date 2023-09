Las 10 mejores cremas anticelulíticas del 2023

La celulitis es una afección inofensiva de la piel, no una enfermedad, que ocasiona la aparición de hoyuelos y protuberancias en diferentes zonas del cuerpo, sobre todo en las mujeres. De hecho, los expertos estiman que entre el 95 y el 98% de las mujeres tendrán celulitis en muslos, caderas, abdomen o glúteos en alguna etapa de su vida a partir de la adolescencia. Así, la gran mayoría de mujeres verán esa acumulación de grasa irregular, la conocida como 'piel de naranja' en sus cuerpos.

Para combatirla hay diferentes remedios como beber más agua o no usar ropa demasiado ajustada. Pero también es una buena solución utilizar cremas anticelulíticas y aplicarlas realizando un ligero masaje en la zona afectada. Es posible que te plantees comprarte una pero no sepas cuál elegir. No te preocupes, para ayudarte hemos analizado muchas de las que hay en el mercado y hemos elaborado una lista de las que nos parecen las 10 mejores cremas anticelulíticas hoy en día. Te las mostramos.

Con el uso de este gel-crema anticelulítico e hidratante de Nivea notarás los resultados en tan solo dos semanas. Ayuda a reducir la celulitis y reafirma la piel, sea del tipo que sea. Estimula la regeneración celular, penetra rápidamente en la piel y deja una sensación refrescante. Mejora la elasticidad y la firmeza de la piel y, además, reduce la aparición de estrías. Tras su aplicación, la piel queda profundamente hidratada durante 48 horas, aunque se recomienda su uso diario para unos mejores resultados.

Por su lado, también se obtienen muy buenos resultados con esta mousse corporal anticelulítica de Ziaja. Gracias a su extracto de piña y a la cafeína activa que contiene no solamente reduce la piel de naranja sino que también proporciona energía a la piel. Aumenta su elasticidad, la alisa, la reafirma y la hidrata profundamente. Además, deja un agradable aroma refrescante y exótico y es vegana.

Este gel anticelulítico de Akento viene en un envase de 200 ml y es perfecto para tratar la celulitis en todas sus etapas: la reduce, la elimina y la previene. Mejora la circulación, acelera el metabolismo y reduce la inflamación. También aumenta el colágeno y ayuda a reconstruir la piel dañada. Tras su aplicación, la piel queda suave e hidratada, además de más tonificada. Es perfecto para cualquier tipo de piel.

Esta crema de Elifexir se absorbe rápidamente, ayuda a disminuir la celulitis, remodela el contorno del cuerpo y garantiza resultados en solo 14 días. Además, reduce la aparición de estrías, mejora la microcirculación y acaba con la retención de líquidos. Por otro lado, ayuda a que la piel se mantenga hidratada y le otorga firmeza y vitalidad. Ideal para usarla por las mañanas y las noches y pensada tanto para hombres como para mujeres.

Otra muy buena crema anticelulítica es esta en envase de 225 ml que reduce la piel de naranja gracias a su complejo de carnitina y cafeína. Además, tensa la piel flácida y cuenta con efecto calor. Es ideal para reducir la celulitis en glúteos, vientre, muslos y brazos y disminuye también las estrías relacionadas con el embarazo.

Otra crema anticelulítica con la que los compradores están muy contentos es esta de Collistar. El bote contiene 400 ml de gel que previene y trata la piel de naranja. Además, estimula la microcirculación y frena la retención de líquidos. Tiene efecto lifting instantáneo y duradero en el tiempo y favorece la eliminación de grasa. También aporta frescura y ligereza a la piel.

También es muy buena opción esta crema anticelulítica en envase de 500 ml de la marca Verdimill. Está indicada para todo tipo de pieles y cuenta con activos naturales de cafeína y lodo orgánico marino. Elimina la grasa y reafirma la piel, acaba con la celulitis, deja una piel más lisa y sedosa y tiene efecto drenante, por lo que también reduce la retención de líquidos. Ideal para hombres y mujeres.

La marca Hydrae también tiene una buena crema anticelulítica, que es esta que viene en un envase de 500 ml. Mejora el contorno del cuerpo, se puede usar a diario en hombres y mujeres y está hecha a base de ingredientes naturales. Reafirma y tonifica la piel y puede aplicarse sobre muslos, brazos, abdomen, caderas o glúteos. También mejora el retorno venoso.

Este bote de 1 litro de crema anticelulítica de la marca Noche y Día es uno de los más vendidos en plataformas digitales. Combina la acción anticelulítica y reductora con efecto calor para unos mejores resultados. Aunque además, ayuda a mujeres y hombres a conseguir una piel más firme, elástica y tonificada. Se debe aplicar entre 2 y 3 veces a la semana.

También existen cremas con efecto frío, como esta de PostQuam con triple acción: anticelulítica, reafirmante y relajante de piernas cansadas. Está indicada para todo tipo de pieles y su uso es más recomendado en personas con problemas de circulación o varices dadas sus propiedades. También para los deportistas justo después de realizar ejercicio. Es de uso diario, reduce visiblemente la piel de naranja e hidrata la piel. El bote contiene 1000 ml.

