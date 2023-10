Las 10 mejores fajas reductoras del 2023

Tiempo atrás, las fajas reductoras eran usadas por mujeres para disimular lo que ellas consideraban un exceso de grasa y lucir una figura más estilizada. Sin embargo, el uso de estas prendas se ha extendido muchísimo y ahora son usadas tanto por mujeres como por hombres por diferentes razones. Hay quien sigue pensando que son su mejor aliado para moldear el cuerpo, por ejemplo las mujeres en las etapas de post-parto, pero lo cierto es que las fajas reductoras tienen más funciones que esa.

Por ejemplo, según el modelo ayudan a mantener una buena postura corporal. Además, hay otras que están pensadas específicamente para practicar deporte y, por tanto, presentan una mayor sujeción. A continuación hemos elaborado una lista con las que nos parecen las diez mejores fajas reductoras del mercado. Las encontrarás para hombres y mujeres y también para uso diario o esporádico. Pero todas ellas tienen una muy buena relación calidad-precio.

Esta faja reductora es forma de body que viene en pack de 2 es una de las mejor valoradas por las consumidoras. Controla el abdomen alto, medio y bajo, así como la cintura y la espada, por lo que es ideal para modelar la silueta. Tiene efecto tanga gracias a su tejido invisible de los glúteos, su cierre es elástico y sus materiales (poliamida y elastano) la hacen ideal para usarla diariamente.

Comprar en Amazon

¿Prefieres usar una faja-pantalón? Entonces debes valorar esta del fabricante Selene, hecha de un 83% de poliamida y 17% de elastano. Es cómoda, perfecta para un uso diario, y ayuda a moldear el cuerpo. Lleva silicona en la cintura y en las perneras para una mayor sujeción y se queda fija, por lo que apenas hay que reajustarla.

Comprar en Amazon

Es posible que en tu caso busques una faja reductora en forma de braga y en ese caso este modelo es perfecto para ti. Moldea las curvas pero no aprieta, por lo que tiene efecto adelgazante pero es muy cómoda. Redondea los glúteos y los realza de manera natural y, además, están disponibles en un par de colores para que elijas el que más te guste. Se deben lavar a mano.

Comprar en Amazon

Quizá lo que estás buscando sea una camiseta interior que sirva, a su misma vez, como faja reductora. Quizá en ese caso sea de tu agrado esta camiseta de compresión y de tirantes finos que ayuda a estilizar el tronco. Controla el abdomen alto, medio y bajo, es cómoda, se ajusta al cuerpo y se puede lavar a máquina. Está disponible en varios colores.

Comprar en Amazon

También existen fajas reductoras para mujer en forma de pantalón corsario, ideales para estilizar el torso, los glúteos y las piernas. Está hecho prácticamente de neopreno, pues tan solo lleva un 10% de poliamida, y por tanto tiene eficiencia térmica. Así pues, absorbe el calor que produce el cuerpo al practicar deporte. Tiene efecto anti-celulítico, realza los glúteos y favorece el drenaje de líquidos y toxinas.

Comprar en Amazon

Si eres un hombre, quizá sean de tu interés estos calzoncillos-faja de compresión ideales para usar durante todo el año. Sujetan la cintura, realza los glúteos y moldea la silueta. No aprietan demasiado, por lo que son cómodos, pero se adhieren bien al cuerpo y no se deslizan hacia abajo. Además, lleva un orificio para orinar, así que no necesitarán quitártelos. Pueden usarse a diario o para hacer ejercicio.

Comprar en Amazon

También existen fajas en forma de camiseta para hombres, como esta de Hanerdun. Se trata de una faja moldeadora, ergonómica, suave y cómoda, además de transpirable. Moldea el estómago, la cintura, el pecho y la espalda y tiene, por tanto, efecto adelgazante. Es ideal además para corregir la postura de la espalda. Se debe lavar a mano.

Comprar en Amazon

Por supuesto, también existen fajas reductoras que pueden ser utilizadas por hombres y por mujeres, como por ejemplo esta faja de neopreno ajustable de Venoka. Es perfecta para sudar en zonas específicas y perder peso y se adapta perfectamente a la forma del abdomen. Además, estiliza la cintura, sujeta la espalda y los músculos abdominales y al calentar los músculos, reduce el cansancio tras la práctica de ejercicio. Está hecha de neopreno elástico.

Comprar en Amazon

Similar a la anterior es esta otra faja reductora, cuyo ajuste ergonómico hace que se adapte a la forma de tu cuerpo y resulte cómoda. Es perfecta para practicar deporte gracias a su flexibilidad, está hecha de neopreno, tiene superficie corrugada antideslizante y hace sudar, por lo que ayuda a bajar de peso. Además, es unisex, por lo que es idónea tanto para hombres como para mujeres.

Comprar en Amazon

Otros compradores también han valorado muy positivamente esta faja reductora en forma de cinturón lumbar. Es unisex, está hecha con neopreno y tiene efecto sauna, por lo que ayuda a sudar y a reducir la grasa localizada en la cintura y el abdomen. Es perfecta para practicar deporte y mantiene el torso estilizado y definido. Además es muy práctica, pues cuenta con un bolsillo en el que podrás guardar el móvil o tus tarjetas.

Comprar en Amazon

¿Ya has decidido qué faja reductora vas a comprarte para conseguir una mejor figura?