Las 10 mejores cremas solares para el cuerpo y cara del 2024

Tomar el sol unos pocos minutos al día es bueno porque le aporta a nuestro organismo la dosis de vitamina D que necesitamos. Pero a su vez, sus rayos ultravioletas son cada vez más dañinos para nuestra piel y por eso es esencial que nos protejamos bien de ellos. Es más, los expertos repiten continuamente que no solamente deberíamos hacerlo durante los meses de verano, al ir a la playa o a la piscina; deberíamos aplicarnos crema de sol en todas las partes del cuerpo expuestas en nuestro día a día.

Las cremas solares son nuestras mejores aliadas para cuidar de nuestra piel de los efectos nocivos del sol. Gracias a ellas podremos evitar quemaduras y futuras enfermedades cutáneas, pero también el envejecimiento prematuro de la piel. Eso sí, no vale cualquiera: debemos comprar un buen protector solar para asegurarnos de que cumple adecuadamente su función. Por eso hemos elaborado un listado con nuestras diez recomendaciones de cremas de sol: para que se te haga más fácil elegir el mejor.

Nivea es una de las marcas de protectores solares más importantes y esta loción es una de las mejores del mercado. Garantiza una protección avanzada, pues tiene FPS50+, aunque bien es cierto que también está la opción de escoger FPS30+ o FPS20+. Previene las quemaduras y el envejecimiento prematuro de la piel, ofrece hidratación duradera y es resistente al agua. Además, es sostenible y respetuoso con el océano. El bote tiene 400 ml.

¿Prefieres un protector solar en spray porque te resulta más fácil aplicártelo? Pues Nivea también tiene una loción solar con factor de protección solar 50+ que te mantendrá libre de quemaduras. La loción se absorbe rápidamente, por lo que la protección es inmediata, y además hidrata profundamente la piel. Es resistente al agua y también sostenible, por lo que no contamina los océanos.

Las cremas solares de Garnier también son muy bien valoradas por los compradores. Esta en concreto tiene factor de protección solar +50, por lo que su protección contra los rayos del sol es muy alta, y es en spray. No es pegajosa ni grasa, pero sí resistente al agua. Así pues, con ella podrás disfrutar de baños sin preocuparte por la posible pérdida de eficacia.

La cara y el escote quedan expuestos al sol todos los días, no solamente cuando vamos a la playa o la piscina, y ambas son zonas con piel muy sensible. Por eso es recomendable usar cremas solares como esta de Ecran, que gracias a su FPS50+ garantiza una protección muy elevada de la piel. Su acabado es sedoso y no deja brillos, su textura es ligera, su fórmula es biodegradable y está testada dermatológicamente.

También tiene muy buena reputación esta crema solar facial de Babaria, ideal para el rostro y el escote. Su factor de protección solar es 50+, por lo que reduce al máximo el riesgo de sufrir quemaduras. Es resistente al agua, previene la aparición de manchas y arrugas y tiene una textura ligera y un acabado sedoso.

Sin dejar de lado la alta protección, pues también tiene FPS50+, esta crema solar de Australian Gold es ideal no solamente para evitar que el sol dañe la piel sino también para potenciar el bronceado. Es muy resistente al agua, por lo que podrás bañarte sin que pierda eficacia, es hidratante y vegana.

¿Llevas muchos tatuajes? Entonces es posible que te interese este protector solar de Believa creado con ingredientes de alta calidad para la piel tatuada. Protege la piel de los rayos ultraviolados del sol y también los tatuajes, evitando su decoloración prematura. Su FPS es 50+, tiene propiedades que propician el bronceado y el bote contiene 100 ml.

Las pieles de los niños son muy delicadas y por eso necesitan lociones solares diseñadas específicamente para ellos. Esta de Nivea cuenta con muy buenas valoraciones por parte de otros consumidores, pues además de tener FPS50+ es extra resistente al agua e hidrata la piel. Entre sus ingredientes lleva pantenol y vitamina E y ambos reducen el riesgo a alergias solares. No es pegajosa, se absorbe rápidamente y viene en formato spray de 270 ml para aplicar la crema fácilmente.

Por su parte, la marca ISDIN también tiene una crema de sol en formato gel de 250 ml diseñada cuidadosamente para proteger del sol las pieles sensibles de los niños. Su factor de protección solar es 50+ y protege además de la arena o el sudor, además de prevenir la sequedad de la piel a causa del cloro o de la sal del mar. Es resistente muy resistente al agua y tras su aplicación, la piel queda suave y no grasa, pues tiene un acabado sedoso y sin brillos.

Para acabar esta lista de las diez mejores cremas solares queremos mostrarte ésta específica para los bebés recién nacidos. Por supuesto su protección contra los rayos ultravioletas del sol es +50, por lo que es muy elevada. Es ideal para aplicársela tanto en el cuerpo como en el rostro, es muy resistente al agua y a la fricción, hidrata la piel y está probada tanto dermatológicamente como pediátricamente. Protegerse del sol es muy importante, por lo que contar con una crema FPS50+ es indispensable. ¡No esperes más, elige la tuya y cuida tu piel!

Guía para comprar una crema solar y preguntas frecuentes

En este apartado trataremos de resolver algunas de las preguntas que suelen surgir respecto a las cremas de sol.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta antes de elegir una crema solar?

Para que una crema solar sea buena debe tener un factor de protección solar de 30 o superior, ha de ser de amplio espectro y proteger tanto de las rayos UVA como de los rayos UVB del sol y ha de ser resistente al agua para que no pierda efecto tras los baños.

¿Qué es el SPF de los protectores solares?

SPF es la forma corta de llamar al factor de protección solar. Si elegimos una loción solar con SPF 15, querrá decir que nos protege 15 veces más que si no lleváramos ninguna. O, lo que es lo mismo, que nuestra piel recibe únicamente un ¹??? de los rayos ultravioletas del sol. Así, cuanto mayor sea el SPF, más protegida estará nuestra piel. Según los expertos, debemos escoger siempre un SPF de como mínimo 30, aunque los de +50 son los mejores.

¿Cada cuanto hay que ponerse crema de sol?

Cada dos o tres horas, por todo el cuerpo.

¿Por qué existen cremas solares específicas para el rostro o para los niños?

Porque la piel del rostro y del escote, así como la de los niños y bebés, es más delicada y necesita unos cuidados específicos y una mayor protección.