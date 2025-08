El mejor truco para reaplicar el protector solar sin estropearte el maquillaje (por menos de 15€)

De nada sirve que te apliques protector solar antes de salir de casa (y de maquillarte) si pasas todo el día fuera y no lo vuelves a aplicar. Pero... ¿cómo lo voy a hacer encima del maquillaje? Garnier ha pensado en ese problema y por eso ha lanzado el protector solar en spray Vitamina C Glow UV Over Make-Up, un producto que puedes utilizar encima de tu make-up sin que lo estropee.

Sobre tu BB Cream favorita, tu base de maquillaje, el colorete y hasta el iluminador, porque no deja ni rastro de brillos, manchas ni residuos. Es la solución que llevas años buscando, y ahora la tienes al alcance de la mano y rebajada un 25% en Amazon. ¿Qué más le podemos pedir al verano?

Los secretos de este protector solar en spray

SPF 50+ que protege de los rayos UVA o UVB sin necesidad de extenderlo con las manos.

Contiene Vitamina C y E con efecto antioxidante.

Aporta un toque glow muy favorecedor.

Apto para todo tipo de pieles y 100% vegano.

Así es el Vitamina C Glow UV Over Make-Up Spray de Garnier

Este spray facial está pensado para utilizar siempre protección solar, reaplicarla si pasas muchas horas fuera de casa y seguir llevando maquillaje. Sin una sensación pesada, grasa ni con brillos. ¿Cómo hemos vivido sin este producto tanto tiempo? El Vitamina C Glow UV Over Make-Up Spray de Garnier es invisible, pero tu mejor aliado para prevenir manchas, protegerte el fotoenvejecimiento y mantener la piel hidratada durante todo el día. Además, es apto para pieles sensibles y puedes aplicártelo tantas veces como lo necesites.

Trucos para utilizarlo en tu día a día

Reaplícalo cada 2-3 horas sin alterar tu maquillaje.

Llévalo siempre en el bolso (no ocupa espacio), es ideal para usarlo al salir de la oficina, en la playa o mientras haces turismo.

Úsalo también cuando no te maquilles, porque deja un acabado glow maravilloso.

Rocía en forma de X, a unos 20 centímetros del rostro y con los ojos cerrados.

Si usas un sérum de Vitamina C por la mañana, este spray potencia su efecto protector frente a los radicales libres.

Comprar en Amazon por (19,78) 14,81€

Este spray con SPF 50+ y Vitamina C de Garnier tiene que ser tu nuevo imprescindible (el mío ya lo es) para proteger la piel en verano y tener el maquillaje siempre perfecto. ¡Y encima tiene un precio brutal!

