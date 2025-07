El ratón inalámbrico que triunfa entre gamers está ahora tirado de precio en PcComponentes

Cuando estás metido en partida, lo último que quieres es que el ratón no esté a la altura. Que pese, que se quede corto de respuesta o que tengas que estar pendiente de si aguanta la batería. Ahí es donde este Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 marca la diferencia. Es rápido, ligero y preciso a un nivel que, una vez lo pruebas, ya no hay vuelta atrás.

Pesa solo 60 gramos, responde perfectamente y viene con una batería que aguanta horas y horas sin dar problemas. No hace falta pelearse con la configuración ni cruzar los dedos para que no haya cortes. Lo conectas, juegas y listo. Así de simple. Y ahora, además, está rebajado un 36% en PcComponentes, así que es un buen momento para pillarlo si llevas tiempo dándole vueltas.

Lo mejor de este ratón

Sensor HERO 2 ultrafino : movimientos precisos sin margen de error.

: movimientos precisos sin margen de error. Interruptores híbridos LIGHTFORCE : clics más rápidos y fiables, con una respuesta instantánea.

: clics más rápidos y fiables, con una respuesta instantánea. Batería de hasta 95 horas: olvídate de cargarlo cada dos por tres.

olvídate de cargarlo cada dos por tres. Diseño ultraligero (60 g) .

. Deslizamiento suave con pies de PTFE .

. Compatible con POWERPLAY: se carga mientras juegas si tienes la base.

¿Por qué elegir este modelo?

Es el ratón que muchos gamers usan en torneos, y no es por casualidad. Todo está cuidado al milímetro: la forma, lo poco que pesa, cómo responde... Se nota que lo han hecho escuchando a gente que se pasa horas jugando en serio. Responde rápido, va fluido y con la conexión LIGHTSPEED no tienes que preocuparte de que te deje tirado en mitad de una partida.

Lo que más gusta del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Una de las cosas que más llama la atención es lo poco que pesa. Con sólo 60 gramos, se siente casi como si no llevaras nada en la mano, pero sin perder ni un ápice de control. Eso, sumado a lo suave que se desliza, hace que moverse por la pantalla sea muy natural.

También destaca lo bien que responde y que no tienes que estar cargándolo cada dos días. La batería aguanta de sobra, así que puedes olvidarte del cable durante bastante tiempo.

¿Para quién encaja mejor?

Para quien juega en serio y quiere un ratón que no estorbe, no pese y no falle. Da igual si eres de shooters competitivos o de MOBAs donde cada segundo cuenta.

Este ratón gaming no sólo cumple, sino que mejora todo lo que ya hacía bien su versión anterior. Más rápido, más ligero y más preciso. Si el juego es tu terreno, este puede ser tu mejor aliado.

