La afeitadora eléctrica Xiaomi Mijia es famosa por dejar la piel suave en una pasada y ahora cuesta 78€ menos

Cuando te afeitas con prisas o con piel sensible, lo último que quieres es un tirón, una irritación o tener que repasar mil veces. La afeitadora eléctrica Xiaomi Mijia S700 viene a solucionar todo eso de una forma bastante elegante: cuchillas de cerámica como las que se usan en medicina, un motor que no pierde fuerza aunque tengas barba de tres días y una sensación en la piel sorprende.

Es de esos productos que no hace ruido pero que, cuando los pruebas, no entiendes cómo no te hiciste antes con él. Y no lo decimos por decir: el cabezal se adapta a la cara con una precisión inigualable, y el afeitado es tan apurado como cómodo. A esto se suma que puedes usarla mientras se carga por USB-C, algo que viene genial cuando vas justo de tiempo. Y lo mejor es que ahora está en AliExpress con un 53% de descuento.

Lo mejor de la Xiaomi Mijia S700

Cuchilla cerámica de óxido de circonio : afilada, duradera y suave con la piel.

: afilada, duradera y suave con la piel. Motor sin escobillas ultra silencioso : potencia constante sin repasar.

: potencia constante sin repasar. Sistema de detección de barba inteligente : ajusta la velocidad según la densidad del vello.

: ajusta la velocidad según la densidad del vello. Tecnología Infinity Floating con cabezal 360°: se adapta perfectamente al contorno facial.

se adapta perfectamente al contorno facial. Carga doble: base o USB-C, incluso mientras la usas.

base o USB-C, incluso mientras la usas. 3 modos de velocidad que memoriza: tú eliges, ella lo recuerda.

Comprar en AliExpress por 68,02€ (antes 146,92€)

¿Por qué esta afeitadora y no otra?

Pocos modelos afeitan tan cómodamente como la S700. Aquí se nota el mimo en los detalles, el motor responde al instante, no vibra demasiado, y se adapta a la barba. Además, que use cuchillas de cerámica son más precisas y se calientan menos, lo que reduce mucho la irritación.

¿Para quién está pensada?

Para quien no quiere complicarse. Da igual si tienes barba densa, si vas a afeitarte a diario o si solo la usas para perfilar. Es ligera, silenciosa y siempre mantiene el mismo rendimiento, incluso con la batería baja.

Lo que más valoran los usuarios

Según opiniones en distintas plataformas, lo que más destaca es lo cómoda que resulta en pieles sensibles y lo silenciosa que es. Muchos repiten que no hay que dar varias pasadas y que la carga por USB-C les ha salvado más de una mañana. Ahora mismo está disponible en AliExpress con un 53% de descuento.

La Xiaomi Mijia S700 afeita bien, sin tirones, sin irritaciones y no te hace perder el tiempo por las mañanas.

