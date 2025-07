Este es el aire acondicionado split ideal para quienes quieren una casa fresca sin que la factura se dispare

¿Estás cansado del calor agobiante en casa y de no poder dormir por las noches? Entonces instalar un aire acondicionado split puede marcar un antes y un después. Pero claro, no todos los modelos son iguales. Algunos hacen más ruido que otra cosa, otros consumen una barbaridad, y luego están los que, como el Infiniton SPTSE12A2, cumplen con nota: enfrían bien, no se oyen apenas y no disparan la factura de la luz.

Este split de Infiniton viene con todo lo que se le puede pedir a un aire moderno: es potente (3000 frigorías), eficiente (A++) y tan silencioso que ni te enteras de que está encendido. Además, incluye conexión WiFi para que lo controles desde el móvil y tecnología iFeel, que ajusta la temperatura según dónde estés tú, no el aparato. Y por si fuera poco, ahora lo puedes encontrar con descuento del 32% en PcComponentes por los PcDAys y envío gratis.

Lo mejor de este aire acondicionado

Silencioso de verdad : sólo 22 dB en la unidad interior. Suena menos que un susurro, y eso se nota sobre todo por la noche.

: sólo 22 dB en la unidad interior. Suena menos que un susurro, y eso se nota sobre todo por la noche. Potente : 3000 frigorías y clase energética A++. Mantiene la casa fresca sin que lo notes en la factura.

: 3000 frigorías y clase energética A++. Mantiene la casa fresca sin que lo notes en la factura. Tecnología iFeel y WiFi: se adapta a la temperatura real de donde tú estás, y lo puedes controlar desde el móvil.

Comprar en PcComponentes por 339,01€

¿Por qué este modelo?

Este split de Infiniton hace lo que tienen que hacer los buenos aires acondicionados: enfría rápido, gasta poco y no molesta. Pero además, suma detalles que lo ponen por delante de otros en su gama. Por ejemplo, la función iFeel mide la temperatura cerca del mando, no del aparato, así que regula el ambiente según donde estás tú.

El modo SLEEP, además, ajusta automáticamente la temperatura por la noche. Otra ventaja es su rango de funcionamiento: aguanta temperaturas exteriores de hasta 53ºC y también puede calentar en invierno gracias a la bomba de calor. No es sólo para verano, te sirve todo el año.

¿Para quién es este aire acondicionado?

Perfecto si necesitas enfriar (o calentar) una habitación de tamaño medio-grande con un aparato fijo. También es una buena opción si valoras el silencio y quieres evitar el típico zumbido constante de otros modelos. Está disponible en PcComponentes con descuento del 32% y envío gratuito.

Un aire acondicionado eficiente, silencioso y con funciones modernas que realmente aportan. No hace falta gastar una fortuna para estar a gusto en casa durante todo el año.

