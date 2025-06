AliExpress tiene el chollo para que disfrutes de la piscina: un robot limpiafondos Intex por menos de 40€

Si tienes la suerte de tener piscina en casa, seguro que has aprovechado estos primeros días de calor para inaugurarla. Las has preparado con todos los productos necesarios, te has dado unos cuantos baños e incluso has hecho alguna quedada con amigos para celebrar que el verano ya está aquí. ¿No te falta nada? Tienes que tener un buen robot limpiafondos para la piscina, porque es lo que te ayudará a tenerla siempre limpia, libre de residuos y con el agua cristalina.

Además, es la mejor manera de despreocuparte de la limpieza manual y disfrutar de lo bueno del verano: tomar el sol, nadar, disfrutar con amigos y familia, hacer una barbacoa en casa... Los robots de piscina se encargan de limpiar el fondo, eliminar las hojas, los insectos y cualquier otro residuo que se acumula en el agua, como los que sueltan los protectores solares. ¿Todavía no tienes uno o ha llegado el momento de renovarlo?

Este verano, no te va a costar un dineral hacerlo, al menos si aprovechas la oferta que hemos fichado en el limpiafondos de piscina INTEX ZX100. Costaba 70€, y ahora lo tienes disponible en AliExpress por menos de 40€, ¡vaya chollo!

Comprar en AliExpress (69,95) 39,52€

Limpiafondos de piscina INTEX ZX100

El limpiafondos de piscina INTEX ZX100 es uno que los que tiene mejor relación calidad-precio, y mucho más ahora que está rebajado en AliExpress. ¿Quieres conocer todas sus ventajas?

Este modelo funciona por presión, así que se conecta a la entrada de agua limpia por el interior de la piscina. Además, es capaz de desplazarse por el suelo hasta 8 metros por minuto para acabar con toda la suciedad, los restos de hojas, insectos y todo lo que se acumula en la piscina.

Por supuesto, viene con todos los accesorios necesarios: una manguera antienredos de 6,5 metros, dos cepillos de limpieza, una bandeja extraíble de 1,5 litros y un filtro de malla fina de 0,15 mm para la suciedad más pequeña y la que se acumula en todos los rincones.

Comprar en AliExpress (69,95) 39,52€

Es un limpiafondos para piscinas compatible con la mayoría de modelos, tanto de INTEX como de otras marcas. Aprovecha que ahora está rebajado a menos de 40€ en AliExpress, porque es la mejor compra del verano. ¡Solo por tiempo limitado!

Las 10 mejores piscinas desmontables del 2024: recomendaciones de productos y preguntas frecuentes

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.