Este portátil de 14 pulgas es bueno, bonito y cuesta menos de 200€ en Amazon: perfecto para jóvenes y adultos

Un ordenador portátil es algo que todos necesitamos hoy en día, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente para desconectar un rato viendo series o jugando. Tener un equipo que funcione bien, que no se ralentice y que aguante largas horas sin quedarnos sin batería se ha vuelto casi tan importante como el móvil. Lo complicado es encontrar uno que cumpla con todo sin dejarnos un riñón. Por eso, hay que tener en cuenta varias cosas al comprar: que tenga un procesador rápido, suficiente memoria para usar las aplicaciones sin problemas, buena autonomía para no andar buscando enchufes cada rato y, claro, una pantalla que no canse la vista, porque al final pasamos muchas horas delante. Además, el peso y tamaño también cuentan, sobre todo si lo vas a llevar contigo a todas partes.

Para ponértelo muy fácil, te presentamos el ordenador portátil Newest B7, que hace que todo fluya. Porque cuando encuentras un portátil que no se queda pillado a la primera, que te sigue el ritmo y no te frena, todo cambia. No se trata solo de tecnología, sino de comodidad, de poder concentrarte en lo que de verdad importa sin preocuparte por si el ordenador va a responder. Y lo mejor de todo es que ahora tiene un 31% de descuento en Amazon, ¿te interesa? ¡Sigue leyendo!

Comprar en Amazon (289,57) 199,09 euros.

El ordenador portátil Newest B7 llega con un diseño muy cuidado, ligero y manejable, perfecto para llevar a cualquier sitio sin que pese ni ocupe demasiado. Tiene una pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD que realmente sorprende por la nitidez y los colores vivos, ideal para ver pelis, dar clase online o hacer videollamadas sin perder detalle. Además, su carcasa metálica le da un toque elegante y resistente, con apenas 1,32 kilos y solo 21 mm de grosor, para que no sea un estorbo en la mochila.

En cuanto a potencia, dispone de un procesador N4020 de doble núcleo que, combinado con 6 GB de RAM, permite gestionar con soltura varias aplicaciones, pestañas y vídeos sin que el ordenador se ralentice. El almacenamiento también es uno de sus puntos fuertes con un SSD de 256 GB que garantiza rapidez al abrir archivos y programas, y lo mejor es que se puede ampliar hasta 512 GB con una tarjeta TF o incluso actualizar la SSD a 1 TB, algo muy útil si guardas mucha información o sueles manejar archivos pesados.

La batería de 5000 mAh aguanta bastante, con hasta 5 o 6 horas de reproducción de vídeo y un tiempo de espera de unas 200 horas, para olvidarte de andar buscando enchufes. En conectividad tampoco falla: WiFi de doble banda 2.4G + 5G, Bluetooth 4.2, dos puertos USB 3.0 y salida HDMI para conectar lo que necesites, desde monitores a dispositivos externos, con total comodidad.

Por último, viene con Windows 11 original, lo que asegura compatibilidad y soporte para un montón de programas. Si surge algún problema, el servicio técnico está ahí para echarte una mano. Y algo que no viene mal destacar: ahora mismo tiene un descuento de 90 euros.

