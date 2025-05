PcComponentes hunde el precio de la famosa cafetera de cápsulas De'Longhi que nada tiene que envidiar a las de grano

La cafetera de cápsulas es una de esas soluciones que cada vez más gente valora en casa, especialmente cuando el tiempo apremia y no quieres complicarte con cafeteras tradicionales. Seguro que te ha pasado que quieres un café rápido, sabroso y sin líos, pero también sabes que no cualquier máquina sirve: la calidad, la facilidad para usarla, y que ocupe poco espacio son claves a la hora de elegir. Además, es importante que conserve el aroma y sabor del café, y que no te deje con la duda de si estás tirando el dinero o no.

En medio de todo eso, la cafetera de cápsulas De'Longhi Dolce Gusto Mini ME encaja perfecto para quienes quieren simplificar su rutina sin renunciar a un buen café. No solo aporta comodidad, sino que hace que el momento de preparar tu bebida favorita sea fácil, rápido y agradable. Y, por si fuera poco, ahora está con un descuento del 49% en PcComponentes, lo que la convierte en una oportunidad que no se ve todos los días.

Comprar en PcComponentes (114€) 58,49€

Cafetera de cápsulas De'Longhi Dolce Gusto Mini ME

La cafetera de cápsulas De'Longhi Dolce Gusto Mini ME es una máquina cumple lo que promete y se adapta bien a cualquier cocina. Por su tamaño compacto y su ligereza, la puedes colocar en cualquier rincón sin que te ocupe demasiado espacio, y moverla sin esfuerzo si hace falta. Tiene una capacidad de 0,8 litros, suficiente para preparar ese café que te levanta el ánimo a cualquier hora.

Lo que más destaca es la presión de 15 bares, perfecto para un espresso con ese aroma intenso y una espuma cremosa color avellana que siempre apetece. Funciona con cápsulas Dolce Gusto, que están selladas herméticamente, lo que ayuda a conservar el café recién molido y su sabor intacto hasta que la uses. Y no solo sirve para espresso, también te puedes preparar un cappuccino o un té.

Otra ventaja es el autoapagado, que desconecta la máquina automáticamente cinco minutos después del último café. Así evitas dejarla encendida sin querer y ahorras energía. La bandeja de goteo y el depósito de agua son extraíbles, cosa que facilita mucho la limpieza, algo que siempre se agradece en el día a día. Está hecha de plástico, con un diseño sencillo en negro y gris. Además, ahora la puedes conseguir con un descuento de 56 euros, ¿te animas a mejorar tu rutina con esta cafetera?

