Ni copa menstrual ni tampones: esta es la opción más cómoda para ir a la playa este verano si tienes la regla

¿Ir a la playa o a la piscina en verano cuando tienes la menstruación te parece un incordio? Lo es, pero por suerte hay trucos que pueden hacer que te sientas mucho más cómoda con solo modificar algunos hábitos de higiene íntima. Si hasta ahora solo piensas en la copa menstrual o en los tampones, tienes que saber que hay otra alternativa que cada vez más mujeres utilizan: las braguitas menstruales. Si no las conoces o todavía no las has probado, este verano puede ser el primero.

Las braguitas menstruales son un tipo de ropa interior reutilizable que se encarga de absorber el flujo menstrual sin necesidad de utilizar tampones, compresas ni copas. Están fabricadas con varias capas de tejidos: normalmente una capa absorbente, otra impermeable y una que mantiene la humedad alejada de la piel para que te sientas seca durante horas. ¿La sensación? Igual que si llevaras una braguita normal, pero con una protección extra para ir a la playa o a la piscina.

¿Te convence? La libertad de movimientos es increíble, así que deberías fichar las braguitas menstruales tipo bikini de ZVZK, porque son todo lo que necesitas para ir a la playa el doble de cómoda y segura este verano. Además, ahora están rebajadas en Amazon y el pack de 3 cuesta menos de 15€, ¿te animas?

Braguitas menstruales bikini de ZVZK

Las braguitas menstruales tipo bikini de ZVZK vienen en un pack de tres unidades que te vendrá de maravilla en tus escapadas a la playa y a la piscina si tienes la regla. Están disponibles desde la talla XS hasta la XXL, y estas tienen una forma que favorece mucho para utilizarlas como bikini.

Igual que los tampones, las braguitas menstruales también tienen distintos tipos de absorción, y estas en concreto pueden absorber unos 20 ml. Podrás ir cómoda a la playa o a la piscina sin preocuparte por la menstruación.

Una de sus ventajas es que son muy cómodas y elásticas, así que se adaptan muy bien a todos los cuerpos. Por supuesto, son muy absorbentes y a prueba de fugas.

Podrás utilizar tus nuevas braguitas menstruales para el verano cuando vayas a la playa, a la piscina o directamente en tu día a día. Además, son muy fáciles de secar y 100% reutilizables. ¡Aprovecha el descuento para probarlas!

