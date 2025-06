Las mejores barbacoas de carbón del 2025: comparativa y guía de compra

El buen tiempo ya te está pidiendo a gritos una barbacoa de carbón, y no podríamos estar más de acuerdo en que el hecho de que te estés planteado comprar una es una gran idea. No hay nada como ese sabor ahumado, el chisporroteo de las brasas y la reunión con amigos o familia al aire libre. Cocinar con carbón tiene ese punto rústico y auténtico que ninguna otra barbacoa puede igualar.

Eso sí, para elegir la barbacoa de carbón adecuada has de valorar aspectos importantes como la calidad de sus materiales, el control de calor o su ventilación, algo esencial para que la carne te quede en su punto. ¿Otras cuestiones a tener en cuenta? Lo fácil que resulta (o no) limpiarla y transportarla. Y como sabemos que analizar todo esto puede llevarte un tiempo que no tienes, hemos decidido ponértelo fácil haciendo el trabajo por ti.

¿Estás listo para ser el rey o reina de las brasas? Aquí tienes nuestras 10 barbacoas de carbón favoritas, esas que han superado nuestros filtros y estamos seguros de que te van a encantar.

La barbacoa de carbón Weber Go-Anywhere es una muy buena opción si buscas una barbacoa portátil y ligera. Destacan de ella sus dos válvulas de ventilación de aluminio, su parrilla de cocción de acero cromado, su sistema de bloque para transporte y también su plato recogedor de cenizas de aluminio. Pero además, se trata de una barbacoa que se monta fácilmente y cuya limpieza es muy sencilla. ¡No tardarás en tenerla como nueva después de cocinar!

Características e información:

Marca: Weber

Portátil: Sí

Superficie: 42 x 26 cm (parrilla)

Ventilación: 2 válvulas de aluminio

Por su parte, esta otra barbacoa de carbón portátil de la marca Edihome tiene una muy buena relación-calidad precio y así lo demuestran las opiniones y valoraciones de quienes la han comprado. Dispone de un diseño ligero y compacto y puede guardarse muy fácilmente porque además, es plegable. Fabricada en acero inoxidable, se trata de una barbacoa que aguanta altas temperaturas y no se oxida tras los lavados. Ventila muy bien gracias a los orificios que tiene en la bandeja de carbón y dispone de parrilla.

Características e información:

Marca: Edihome

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 20 x 27.5 x 41 cm

Ventilación: Bandeja de carbón tiene orificios

Por orto lado, la barbacoa de carbón portátil Fennek 2.0 es una de las más vendidas en las plataformas digitales. Cuando está plegada es ultracompacta, por lo que se puede almacenar en cualquier lugar. Pero en cambio, cuando se abre, dispone de una zona de cocción grande que permite cocinar varios alimentos a la vez. Entre sus particularidades se encuentra el hecho de que lleva unas pinzas y tiene unos mangos que sirven como abrebotellas.

Características e información:

Marca: Fennek

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 37,6 x 24,3 mm

Ventilación: Bandeja tiene orificios

La barbacoa portátil a carbón Aktive Barbecue que hemos escogido como siguiente alternativa cuenta con una estructura de cuatro patas y rejilla auxiliar. La tapa incluye rejilla de ventilación y superficie para cenizas. Es fácil de mover gracias a sus dos ruedas y asas de transporte. El montaje es rápido, aunque requiere herramientas.

Características e información:

Marca: Aktive

Portátil: Sí

Superficie parrilla: Ø46x89 cm

Ventilación: Tapa con rejilla de ventilación

Con dimensiones de 35,1 x 25,9 x 23,4 cm, esta barbacoa de carbón es perfecta para actividades al aire libre como picnics, camping o viajes. Su diseño sin humo y su construcción en acero aleado la hacen ideal para disfrutar sin molestias. No requiere montaje y viene con componentes como espátula, atizador y cubierta para parrilla para que prepares ricas carnes.

Características e información:

Marca: LotusGrill

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 35,1 x 25,9 x 23,4 cm

Ventilación: Ventilador alimentado por cuatro pilas

Por su parte, esta barbacoa de carbón de la marca Tepro cuenta con un diseño innovador y se configura en apenas media hora. La superficie de la parrilla es de aproximadamente 56 x 41,5 cm, aunque el área que se calienta se reduce a 53,9 x 24,1 cm. Pese a eso, es una barbacoa bastante amplia que tiene parrilla cromada, parrilla calentadora y bandeja de carbón. Dispone de ruedas para moverla y alinearla como se necesite y sus patas robustas le otorgan estabilidad.

Características e información:

Marca: Tepro

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 53,9 x 24,1 cm

Ventilación: Aberturas de ventilación especiales

También está muy bien valorada por otros consumidores la barbacoa híbrida Gas2Coal 330 de la marca Char-Broil. En su caso, puede convertirse de una barbacoa de gas a una barbacoa de carbón, sin requerir herramientas, en cuestión de un minuto. Destaca de ella su bandeja de carbón vegetal que asegura menos llamaradas y calor uniforme. Lleva quemadores de acero inoxidable, su encendido es electrónico y en la tapa lleva un indicador de temperatura. Las salsas se pueden calentar en su quemador lateral y su estante de calentamiento mantiene los alimentos a buena temperatura una vez cocinados.

Características e información:

Marca: Char-Broil

Portátil: Sí

Superficie parrilla: No especificado

Ventilación: No especificado

La marca Tarrington House tiene a la venta esta barbacoa de carbón portátil que ha recibido también buenas críticas. Si la agregamos a esta lista, sin embargo, no es solamente por eso. Tiene otros aspectos positivos, como su parrilla de acero cromado de alta calidad o el hecho de tenga mesas auxiliares plegables para ofrecer mayor espacio para cocinar. Además, dispone de ruedas para desplazarla con facilidad.

Características e información:

Marca: Tarrington House

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 71 x 35 cm

Ventilación: Sistema de ventilación en el lado derecho y tapa con ventilación

La barbacoa de carbón Imor Milano es un modelo portátil ideal para grandes grupos. De hecho, está pensada para preparar alimentos para 12 comensales. Está fabricada con acero lacado y tiene tres parrillas de cocción de acero cromado, una de ellas calentadora y las otras dos, asadoras. Además, cuenta con función horno, con grill y con plancha, por lo que podrás cocinar del modo en que más te guste. Lleva ruedas, tiene control de tiro de ascuas, bandeja cenicero, abridor de botellas y bandejas laterales. ¡No echarás nada en falta!

Características e información:

Marca: Imor Milano

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 40,5 x 72 cm. Tiene 3 parrillas

Ventilación: No especificado

Finalmente queremos hablarte de esta otra barbacoa de carbón con ruedas, también de la marca Tarrington House. Está fabricada en acero, su rejilla es muy resistente y tiene una amplia zona de cocción. Lleva ruedas para desplazarla de un punto a otro si así se desea, pero si no es el caso, se queda estable en el lugar. Cuenta con un termómetro para saber a qué temperatura se encuentra, con asas resistentes al calor y con una mesita auxiliar plegable. Además, lleva ganchos para colgar accesorios.

Características e información:

Marca: Tarrington House

Portátil: Sí

Superficie parrilla: 41.7 cm x 57 cm

Ventilación: Sistema de ventilación en el lado derecho y tapa con ventilación

¿Ya has decidido cuál de todas estas barbacoas de carbón es la que vas a llevarte a casa? Elige una y disfruta de rica comida a la barbacoa, con el sabor de siempre, en tu propia casa.

Guía para comprar una barbacoa de carbón y preguntas frecuentes

¿Te han surgido algunas dudas al plantearte comprar una barbacoa de carbón? Quizá aquí puedas resolverlas.

¿Es mejor leña o carbón para la barbacoa?

¿Qué tipo de carbón escoger?

¿Qué cantidad de carbón requiere una barbacoa?

¿Cuál es el mejor metal para una barbacoa?

Es, puesto que se calienta más rápido y logra unas temperaturas más altas y uniformes. Además, también produce menos humo, algo que sin lugar a dudas agradecerás.El carbón limpio será más puro y quemará mejor que otro que no lo sea.Al hacer una barbacoa, se necesita aproximadamenteque se vaya a cocinar. No obstante, dependerá del tipo de carne que se vaya a cocinar el hecho de que se consuma más o menos.Todo, pues cada uno presenta algunas características positivas. Si quieres un metal duradero, entonces puedes optar por una barbacoa de acero inoxidable. Las barbacoas hechas con hierro fundido, por su lado, retienen muy bien el calor. Las que están fabricadas con acero al carbono aportan un sabor ahumado bastante característico a las comidas y de las hechas con aluminio destaca su portabilidad.

