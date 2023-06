Las 10 mejores barbacoas portátiles de 2023

Uno de los mejores planes para disfrutar del buen tiempo con amigos y familiares es organizar una barbacoa. Puede que no tengas tiempo de hacerlo muy a menudo o que no dispongas de espacio para tener instalada una de obra. Pero para eso existen las barbacoas portátiles: para que no tengas que rechazar este plan irresistible junto a tus seres queridos. Porque este tipo de barbacoa se puede sacar al jardín o la terraza de casa en el momento en que se necesite y, después, se puede volver a almacenar.

Debes saber que existen barbacoas portátiles eléctricas que necesitan de un enchufe cercano para funcionar. Pero también hay otras de carbón o leña que pueden llevarse en el maletero del coche para cocinar rica carne a la barbacoa incluso en plena naturaleza. Producen algo más de humo, pero dan más libertad.

Las opciones son muchas, por eso vamos a mostrarte algunas opciones para que escojas las que mejor se adapte a tus necesidades. Te dejamos a continuación diez barbacoas portátiles idóneas por su relación calidad-precio.

Esta barbacoa portátil de carbón de la marca Edihome es una de las más recomendadas por su relación calidad-precio. Tiene un diseño compacto, ligero y plegable que permite que se pueda guardar en cualquier rincón de casa y, además, la hace fácil de transportar. Está hecha de acero inoxidable, por lo que soporta altas temperaturas y no se oxida después de lavarla. Cuenta con una parrilla para cocinar fácilmente y la bandeja de carbón dispone de unos orificios que contribuyen a una mayor ventilación.

La barbacoa de carbón Weber Go-Anywhere es otra opción ideal si buscas una barbacoa portátil para cocinar en el interior de casa. Entre sus principales ventajas destacan el hecho de que tiene dos válvulas de ventilación de aluminio, una parrilla de cocción de acero cromado, un plato recogedor de cenizas de aluminio y sistema de bloqueo para transporte. Se monta de forma rápida, se transporta cómodamente y es fácil de limpiar. Resulta una opción perfecta para tenerla en casa.

La Suntec BBQ-9479 es una barbacoa eléctrica portátil que se puede usar tanto como de barbacoa de sobremesa como con pie, pues el que lleva es extraíble. Así pues, tiene una función dos por uno que te servirá para escoger la que mejor te venga según el día. Sus pequeñas dimensiones la hacen ideal para colocarla sobre la mesa para servirse directamente de ella. Cuenta con protección contra salpicaduras de agua, por lo que puede usarse incluso en días de lluvia. Además, tiene una bandeja recoge-grasa que se puede extraer para limpiarla, termostato de regulación, termómetro en la tapa para conocer la temperatura a la que se cocinan los alimentos y parrilla antiadherente.

Otra barbacoa de carbón portátil perfecta por su relación calidad-precio es la barbacoa RIO440 de H.Koenig. Se trata de una barbacoa circular de 31 cm de diámetro que tiene muchos aspectos que la convierten en una de las mejores opciones. Pero entre sus ventajas más destacables se debe mencionar que cuenta con una velocidad de ventilación ajustable para adaptarla a las necesidades de los comensales. Además, tiene una parrilla de cocción de acero inoxidable para que no se dañe al lavarla y funciona con pilas AA para otorgarle una mayor autonomía.

La barbacoa de mesa Attitude2go CV es otra de las favoritas, pues tiene muchas características interesantes. Contiene una parrilla de gas con cubrellamas integrado y un quemador de acero inoxidable potente que proporciona calor de manera uniforme. De este modo, los quemadores están protegidos y no se producen llamaradas por el goteo de grasa. Funciona con cartucho de gas CV 470 y llega premontada. La tapa lleva termómetro, es fácil de montar y desmontar y se transporta con facilidad, por lo que podrás llevártela a cualquier parte si quieres hacer un pícnic con comida preparada al momento.

La barbacoa portátil a carbón Aktive Barbecue es perfecta tanto para cocinar en el balcón como para llevarla de pícnic, puesto que es pequeña y fácil de manejar. Entre sus principales características, las que la convierten en una de las mejores barbacoas portátiles, están el hecho de que lleva una parrilla extraíble de acero inoxidable con protección antigoteo. También tiene portacarbón, placa de encendido y recipiente interior. Además, cuenta con un botón que regula la temperatura y con un sistema de ventilación que se encarga de que apenas emita humo.

Esta barbacoa de carbón portátil tiene un diseño sorprendente que la convierte en una de las barbacoa portátiles más compradas. De ella destaca que es ultracompacta cuando está plegada, por lo que se puede guardar en cualquier rincón. Sin embargo, cuando se abre tiene una zona de cocción bastante amplia. La Fennek 2.0 se limpia con facilidad y cuenta con unos mangos que sirven como abrebotellas y pinzas. Por otro lado, se calienta rápidamente para no esperar más tiempo del necesario hasta empezar a cocinar.

La parrilla de carbón portátil Cuisinart CCG-190RB lleva rejilla cromada de 150 pulgadas para ofrecer una gran superficie de cocción. Por tanto, es una gran opción si lo que buscas es la comodidad de cocinar en menos tandas. El calor se distribuye de forma uniforme por toda la parrilla y tiene un sistema de ventilación doble que es de gran utilidad para controlar la temperatura. Además, lleva integrados tres cierres en la tapa para poder transportarla de forma segura. También cuenta con una caja de fuego revestida de esmalte para hacerla más duradera y con un recogedor de cenizas para limpiarla fácilmente.

La Jata BQ5101AM es una barbacoa eléctrica y portátil ideal para utilizarla en el interior del hogar porque no tiene emisiones de humo ni tampoco desprende olor. Así pues, es de las que mejor te viene si no dispones de terraza o jardín donde colocarla. Tiene una parrilla adaptable a dos alturas para cambiar la posición de la misma según los alimentos que se vayan a cocinar. En su parte inferior se instala una bandeja que puede llenarse de agua y especias para aportar sabor a la comida. Además, esta barbacoa portátil es totalmente desmontable, se puede limpiar con un paño húmedo y alcanza una potencia de 2400 w para cocinar cualquier tipo de alimento.

La LotusGrill Standard LGG34 U es una barbacoa portátil que funciona con pilas. Perfecta para hacer barbacoas en casa o en un camping, lleva un sistema de ventilación innovador formado por un ventilador que permite el control de la temperatura. Su diseño inteligente evita que las gotas de grasa caigan directamente sobre el carbón, por lo que la emisión de humos y olores es reducida. De este modo, también es ideal si quieres usarla en un interior. No produce sustancias nocivas y cuenta con una construcción de doble carcasa que permite transportarla incluso en pleno funcionamiento. La parrilla y el recipiente interior pueden lavarse en el lavavajillas.

Disfrutar de una comida diferente en familia es posible con una barbacoa portátil. ¿A qué estás esperando para hacerte con la tuya?