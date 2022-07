Descuentazo en AliExpress: este ratón gaming tiene una rebaja del 61%

No todos los ratones son apropiados para jugar a videojuegos. La ergonomía, la funcionalidad, la velocidad hay muchos factores que pueden hacer que algo tan simple como el ratón arruine tu experiencia en los videojuegos, o limite tu capacidad para progresar de una forma acorde a tus habilidades. Por ese motivo surgieron los ratones gaming. Con el ratón gaming de Razer conseguirás un ratón gaming de calidad, con el que el cursor navegará por la pantalla como si fuera una extensión de tu propia mano, al mismo tiempo que comprobarás como supera la funcionalidad de los ratones tradicionales; y todo esto, con la seguridad y la confianza que te ofrece una marca de prestigio internacional.

Hasta el 2 de julio puedes conseguir miles de productos con grandes descuentos gracias a la Promoción de Verano de AliExpress. Durante estos días además, conseguirás rebajas extras gracias a los cupones promocionales, cashbacks en tus compras y hasta podrás participar de un sorteo de un viaje a Paris.

RAZER-DeathAdder Original Ratón

Este ratón gaming de la marca Razer está diseñado para los jugadores, por eso las características que priman en su diseño son la comodidad, la precisión y la funcionalidad. Todo lo que necesitas para exprimir al máximo tus videojuegos.

En cuanto a la comodidad, este ratón gaming cuenta con un diseño totalmente ergonómico; gracias a la experiencia adquirida durante años fabricando ratones utilizados en todo el mundo, Razer ha ido perfeccionando sus diseños hasta dar con aquel que mejor se adapta a tus necesidades. Además, han incorporado una superficie antideslizante que te ayudará a evitar pequeños errores durante el juego.

En lo que se refiere a la precisión, este ratón gaming no trae el típico regulador en el propio ratón con el que seleccionar los DPI a los que quieres jugar. En Razer han ido mucho más allá, y han incorporado un programa en la nube (en versión Beta) con el que podrás regular a tu gusto los DPI, lo que aumenta muchísimo tus posibilidades.

Comprar en AliExpress por 59,57 23,23 euros

Por último, hablemos de la funcionalidad. Este ratón gaming incorpora un total de 5 botones independientes, añadiendo a los 3 de los ratones clásicos, dos botones más en el lateral, a los que podrás asignar funciones específicas.

Aprovecha el gran descuento que te ofrece AliExpress, y consigue lo antes posible este genial ratón gaming, por lo que normalmente gastarías en comprar un ratón normal.