La Generalitat de Cataluña culpa al Estado de dejar de ingresar 9.000 millones anuales

La secretaria de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Marta Espasa, afirmó ayer en el Parlament que la comunidad deja de ingresar unos 9.000 millones de euros anuales "potenciales" debido a la menor recaudación tributaria por los incentivos fiscales que fija el Gobierno central.

Según los datos del Ejecutivo catalán, en 2017 la Generalitat dejó de ingresar 10.695 millones por el impacto de beneficios fiscales, una cantidad que situó como equivalente a un tercio de la recaudación potencial de la administración catalana en aquel ejercicio.

Del importe total, atribuye el 89,1% de la menor recaudación a la normativa estatal (9.158,4 millones), frente al 10,9% derivado de la normativa catalana (1.122,5 millones).

El informe del gobierno de Quim Torra sostiene que, desde 2014, el impacto potencial sobre los presupuestos iniciales de la Generalitat se ha mantenido estable alrededor de los 10.500 millones.

Para 2018 no hay estimación porque no hubo presupuestos -por el 155 y la tardanza en la formación del Govern-, pero sí se incluye el cálculo para 2019 en base al anteproyecto de cuentas catalanas -que no salió adelante por falta de apoyos parlamentarios-. Son 11.389,1 millones.