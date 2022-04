Royal Caribbean construirá una terminal propia de cruceros en el Puerto de Barcelona

La naviera Royal Caribbean construirá una terminal de cruceros propia en el Puerto de Barcelona, que será la séptima y última en el muelle Adossat de la infraestructura, tras el acuerdo de 2018 entre el Puerto y el Ayuntamiento para reordenar y limitar la actividad de cruceros en la ciudad.

Lo anunció este viernes el presidente del Puerto de Barcelona, Damià Calvet, en un desayuno organizado por Fórum Europa, en el que confirmó que el interés hace años mostrado por la multinacional estadounidense se ha concretado ahora en una propuesta formal que deberá ser tramitada.

De momento, ni el Puerto ni la compañía han desvelado la inversión vinculada al proyecto ni sus detalles, pero las otras dos terminales propias de grupo Carnival (abierta en 2018) y MSC (en construcción y prevista para 2024) tramitadas en la capital catalana en los últimos años suponen inversiones que rondan los 30 millones de euros.

Calvet celebró "una nueva inversión extranjera en Cataluña" y que Royal Caribbean haya apostado por el Puerto de Barcelona para situar su puerto base en el Mediterráneo, informó Europa Press.

De hecho, la semana que viene llegará por primera vez a la ciudad condal el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, recientemente estrenado por Royal Caribbean.

Calvet recordó que la infraestructura barcelonesa es el primer puerto de cruceros del mundo fuera del Caribe.