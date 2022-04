El Círculo de Economía apela a recuperar los pactos de Estado en temas fundamentales

El Círculo de Economía apelará la semana que viene a los máximos dirigentes políticos de Cataluña y España a recuperar los pactos de Estado que permitan responder a los retos actuales y de futuro y reducir la dependencia exterior.

En una nota de opinión elaborada por la junta directiva con motivo de la reunión anual de la entidad, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo, la entidad defiende que "es indispensable salvaguardar la paz social de nuestra sociedad mediante la generalización de una serie de pactos de Estado que afecten a la energía, las rentas, la política fiscal y laboral y el estado del bienestar, así como la seguridad y defensa".

Considera que la sociedad española está "gravemente tensionada por corrientes de malestar y crispación que explican el avance de los populismos y la polarización política", y lo relaciona con "la erosión de su bienestar y seguridad por culpa no solo de la pandemia, sino también por las numerosas crisis que soporta la sociedad catalana y española desde 2008".

El Círculo de Economía pide "unidad" de las instituciones, partidos y agentes sociales que organizan el conjunto de la sociedad civil del país. En Cataluña, en toda España, y en Europa, para ganar fuerza y responder a amenazas como la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En rueda de prensa, el presidente del think thank barcelonés, Javier Faus, ha lamentado que "desde hace 20 años España ha frenado su ánimo reformista" y no se han acometido reformas estructurales: "Desde entonces ha sido más difícil llegar a pactos de Estado y pedimos que se vuelvan a producir estos pactos en temas fundamentales. Consideramos que deberían ponerse de acuerdo".

En este sentido, se ha mostrado a la expectativa ante el cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición, el PP: "Alberto Núñez Feijóo nos visita el viernes y lo esperamos con mucha expectación. Le interpelaremos en esos pactos y a ver cómo nos contesta".

Preguntado por elEconomista por ejemplos concretos prioritarios, ha hecho referencia a las pensiones, en el contexto actual de envejecimiento demográfico.

Faus también ha defendido que Barcelona necesita un pacto multilateral para dar un paso adelante y "abandonar políticas del no y apologías del decrecimiento". Ha celebrado la captación de la Copa América de Vela de 2024, y ha instado a lograr consensos en otras cuestiones estratégicas como la ampliación del aeropuerto y del puerto de la ciudad, así como en la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

Elecciones en la entidad

El Círculo de Economía convocará en mayo sus primeras elecciones, ya que por primera vez no hay un nombre de consenso en la junta para relevar a Faus en la presidencia, y se postulan dos candidatos: el ex consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, y la presidenta de Trea Capital y de la Fundación Tanja Rosa Cañadas.

La junta convocará las elecciones el día 12, para no afectar a la reunión anual, y las urnas se pondrán el 12 de julio, dos meses después, según marcan los estatutos. El procedimiento concreto todavía se debe definir, ya que lo estipulará la mesa electoral que se constituirá un mes antes, ha explicado Faus, que ha afirmado que "la democracia nunca debe dar miedo".