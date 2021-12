Los nuevos 'hubs' tecnológicos en Barcelona crean 1.375 empleos

Barcelona está en una posición privilegiada para la atracción de talento y de inversión extranjera. En el número de octubre de elEconomista Catalunya, el reportaje A fondo trató sobre los planes de Barcelona y Catalunya para volver a posicionarse como un destino atractivo para empresas internacionales, privilegio que perdió por culpa de la inestabilidad política vivida en la última década y que el Covid-19 terminó por destruir.

No obstante, la ciudad catalana mantiene sus cualidades, como su posición geográfica privilegiada, buenas infraestructuras, condiciones económicas y clima agradable para vivir. Según la revista fDi Intelligence, del grupo Financial Times y The Next Web, Barcelona dispone de la segunda mejor estrategia de Europa para captar inversiones del ámbito tecnológico, la primera del sur de Europa. Hasta 2019 se contabilizaban en la región 1.369 empresas de este tipo.

Y son varias las compañías, tecnológicas o no, que han decidido recientemente apostar por Barcelona y sus alrededores para instalar centros internacionales o hubs tecnológicos. Desde 2016, son más de 20 firmas las que han abierto instalaciones en la ciudad o su área metropolitana, entre ellas nombres tan importantes como Meta (Facebook) con 500 trabajadores en la Torre Glòries, Siemens, con 50 empleados en Cornellà, Amazon, con 500 más en el 22@ o Roche, con 530 en Sant Cugat. A estas, se le suman siete proyectos más anunciados recientemente.

El más importante por volumen de trabajadores será el de The Knot Worldwide, un grupo tecnológico dedicado a la planificación de bodas, que situará en Barcelona su centro de operaciones tecnológico internacional desde el que centralizará su negocio en 14 mercados de Europa, Asia y América Latina. Según explica la compañía, valoran "la posición privilegiada de Barcelona en el sector tecnológico, su capacidad para atraer el talento y el arraigo de Bodas.net". Este portal es una de sus principales marcas en la ciudad. Los 500 empleados de este centro coordinarán a más de 850 personas de 23 nacionalidades.

También destacan las apuestas de Lidl, que contratará 250 personas para gestionar un centro digital que abrirá en la antigua sede del BBVA en Barcelona para controlar el comercio electrónico y su negocio digital en Europa; y Microsoft, que abrirá un laboratorio cuántico en Barcelona con un equipo de 60 profesionales. Estas instalaciones permitirán al gigante de la informática trabajar en el desarrollo de la computación cuántica y de ordenadores que realicen cálculos complejos en poco tiempo.

PepsiCo, por su parte, abrirá un hub digital en la ciudad que será el primero de Europa y se centrará en los programas prioritarios de digitalización global de la compañía. En total serán 400 los trabajadores y una inversión de hasta 70 millones de euros durante los próximos tres años.

También han confirmado planes para la ciudad de Barcelona otras compañías como Costa Cruceros, que anunció la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para establecer, en el marco de una estrategia hacia una economía sostenible, el Costa Customer Hub, ubicado en la Torre Mapfre. En este centro se trabajará para mejorar los servicios hacia los clientes, al tiempo que genera valor para la comunidad local a través del empleo y la formación.

A estos, hay que sumar 65 trabajadores más que, de momento, integrarán el Hub de Planificación para toda Europa que AkzoNobel ha instalado en sus oficinas de la Zona Franca de Barcelona. Desde ahí, gestionará más de 30 plantas de producción de pinturas y 125 almacenes de la multinacional en todo el continente europeo.

La tecnológica austriaca Bitpanda también presentará este jueves un centro tecnológico en Barcelona. No se han detallado todavía datos de empleo, como tampoco se han concretado los que generará Entravisión en su llegada a Europa, estableciendo su primer centro de tecnología e innovación del continente en la ciudad de Barcelona.

En total, son 1.375 los nuevos empleados sí cuantificados, de perfiles tecnológicos y altamente cualificados, los que gana la ciudad de Barcelona con estos proyectos anunciados recientemente. Contando las más de 20 firmas de varios sectores que han apostado por la ciudad para instalar sus centros logísticos o hubs tecnológicos, son más de 3.800 puestos de trabajo los generados.

Y siguen creciendo, ya que el mes de diciembre empezó con el anuncio de la biofarmacéutica Sanofi de que en 2022 ampliará su hub digital global de Barcelona con 100 empleados más. Lo abrió en 2016 y actualmente trabajan 300 personas de 40 nacionalidades. Asimismo, la firma estadounidense de telemedicina Teladoc Health, que tiene en la capital catalana su sede internacional, ha incrementado en casi 50 desarrolladores su equipo de I+D local este 2021.

