Damm logró beneficios en 2020 pese a recortar un 11% las ventas

Damm cerró 2020 en beneficios pese a haber experimentado una caída de la facturación de entre el 11 y el 12%, según su presidente ejecutivo, Demetrio Carceller, en una conferencia en Esade sobre las lecciones aprendidas en la crisis del Covid-19.

Ha asegurado que la pandemia llegó en un momento en el que la compañía ya había realizado inversiones por valor de 800 millones en tres años, aunque la crisis obligó a retrasar nuevas inversiones y a contener los costes fijos.

Además, ha afirmado que Damm cerró el año con una generación de caja positiva: "Encontrarte con un colchón que sea el 30% de tu facturación nos dio seguridad y esa liquidez, tranquilidad", ha informado Efe.

Carceller ha destacado, como factores clave para afrontar la crisis, la fortaleza financiera de su estructura de pasivo, la diversificación del negocio en diferentes canales y mercados a nivel internacional y la prudencia con la que se ha actuado durante estos meses.

Alzas y desplomes

Las ventas de cerveza en el sector de la alimentación, que durante los últimos 10 años han tenido un crecimiento de entre el 2,5% y el 4%, registraron un crecimiento sostenido del 20% durante la pandemia, que llegó al 27% al entrar en 2021.

Sin embargo, el sector de la hostelería, que aglutina el 65% de las ventas, está pasando un momento "crítico", según Carceller. "Las ayudas directas se han convertido en imprescindibles", ha aseverado, y ha opinado que ha habido "poca claridad en este proceso".

Carceller ha explicado cómo, de un día para otro, Damm dejaba de servir a más de 45.000 clientes del sector hostelero sólo en España, y ha calculado que, una vez termine la pandemia, aproximadamente un 30% de los establecimientos no van a volver a abrir.

Por ello, Damm desarrolló al inicio de la crisis un plan de apoyo individualizado según las necesidades de sus clientes y también lanzó Bar Manager, una app que ya utilizan casi 27.000 negocios y centraliza la relación de Damm con sus clientes, además de ofrecer información de interés para el hostelero.

Verano

Respecto al horizonte de recuperación, ha sido taxativo: "No pensamos que se pueda salir de esta crisis si no existen ayudas directas. Hay que actuar urgentemente, y no habrá recuperación este verano si no estamos preparados y abiertos y sin restricciones para el 1 de junio".

Sin embargo, se ha mostrado optimista y cree que los turistas tienen ganas de seguir viniendo a España, ya que cuando se abrieron Canarias y Baleares las reservas crecieron rápidamente un 60%.

Asimismo, pese a la situación actual, Carceller considera que es un "buen momento" para comprar empresas y estaría dispuesto a hacerlo en Damm si la oportunidad es buena y es un sector que la compañía conoce.