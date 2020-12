El PSC reedita el acuerdo con Units per Avançar y descarta sumar a Lliures

María Teresa Coca Barcelona

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el presidente de Units per Avançar, Oriol Molins, han firmado este lunes el acuerdo para presentarse juntos a las elecciones catalanas del 14 de febrero, como ya hicieron en los comicios de 2017.

No obstante, los socialistas catalanes han descartado la suma de Lliures, una formación impulsada por Antoni Fernández Teixidó, que se define como partido catalanista liberal y que surgió a raíz de la desintegración de CiU.

El pacto entre PSC y Units per Avançar establece que las candidaturas para las cuatro circunscripciones el 14F estarán integradas "exclusivamente" por miembros del PSC, Units y personas independientes, por lo que no se incluirán otras formaciones como Lliures o la Lliga Democràtica como se había planteado.

Se constituirá un "comité de enlace permanente entre ambas formaciones encargado del seguimiento de la campaña electoral", en el que se tomarán las decisiones que afecten a los dos partidos, las dos organizaciones participarán activamente en la campaña, y todos los diputados elegidos se volverán a integrar en el mismo grupo parlamentario, que mantendrá el nombre de PSC-Units.

El acuerdo también recoge pactos para la legislatura, ya que tanto el PSC como Units entienden "que la garantía de una buena convivencia entre los catalanes y entre Cataluña y el resto de España pasa por trabajar desde el diálogo para rehacer los consensos rotos estos años en Catalunya y para renovar el pacto constitucional".

Los socialistas catalanes han descartado hacer un pacto con características específicas con Lluires. Su presidente Antoni Fernández Teixidó explicó a Efe que consistía en formar una "gran candidatura del catalanismo, encabezada por el PSC como partido catalanista de centroizquierda consolidado, acompañado de una coalición de partidos catalanistas de centro y centroderecha: Units, Lliures y la Lliga Democràtica".

Se trataba de una hipotética alianza para presentarse como gran apuesta electoral del catalanismo moderado, del centroizquierda al centroderecha, con una "prioridad" principal de cara al 14F: "Vencer al independentismo, evitar la consolidación de una mayoría absoluta del independentismo", ha explicado. Para Fernández Teixidó, en Cataluña "es imprescindible el buen gobierno, la estabilidad y el orden", y eso pasa por evitar "una mayoría independentista".

Sin embargo, sus conversaciones con los socialistas no han fructificado: "No hay acuerdo sobre la fórmula electoral porque por parte del PSC no se da cabida a la propuesta de Lliures". Por ello, según ha explicado, el comité ejecutivo de Lliures decidió la semana pasada "por unanimidad" dar por acabadas las negociaciones con el PSC.

Fernández Teixidó ha reconocido que será "muy difícil" que Lliures se presente en solitario en las elecciones del 14F y ha subrayado que, tras los comicios, será el momento de organizar un "congreso de unificación de todo el catalanismo" moderado de centro y centroderecha, para confluir con Units, la Lliga y otros grupos de esta órbita que quieran participar en el proyecto.