Barcelona retrocede en construcción de vivienda y rehabilitación tras los cambios normativos de Colau

Por primera vez en cinco años, 2019 presentó una caída del 15,6% en la superficie de vivienda visada en Barcelona debido al cambio en la normativa que llevó a cabo el Ayuntamiento de la capital catalana y que entró en vigor el 1 de enero de ese mismo año. Actualmente, se debe destinar un 30% de la nueva obra y la gran rehabilitación a crear viviendas de protección oficial (VPO), unas medidas que fueron duramente criticadas por el colegio de arquitectos de Cataluña (Coac) y Foment del Treball en junio del año pasado ya que podrían provocar una "parálisis" en la actividad del sector.

Según un comunicado emitido este lunes por el Coac acerca de la construcción y la rehabilitación en Cataluña en el año 2019, la superficie total de vivienda visada ha aumentado solamente un 4,8% respecto 2018, cuando registró un incremento del 15%. Estos datos, dice el Colegio, demuestran la desaceleración actual en la actividad.

A grandes rasgos, lamentan que, un año más, la rehabilitación no remonte y la actividad del sector se siga centrando en la nueva obra. Y mientras las cifras de vivienda no muestran ningún crecimiento, en Barcelona los inversores redirigen su actividad hacia los proyectos de oficinas.

Este escaso incremento de la superficie se debe, sobre todo, al crecimiento de la superficie no residencial, que creció un 13,7% respecto 2018 en toda Cataluña. La razón principal es el incremento de la superficie de oficinas, que superan el 190%. Aunque también se debe a que la superficie de usos industriales también ha aumentado.

Este crecimiento en la no vivienda se ha producido, sobretodo, en la Demarcación de Barcelona, que hacía tres años que no registraba un incremento del 33%. El éxito reside, en particular, gracias a una nave industrial de la Zona Franca de 95.615 metros cuadrados y seis grandes proyectos de oficinas en el Distrito 22@, todos de más de 10.000 metros cuadrados, que suman una superficie total de 117.304 metros cuadrados.

La superficie de vivienda, en cambio, queda relegada a una situación de "estancamiento". Según el informe del Coac, tan solo ha incrementado un 0,7% con 15.853 viviendas visadas el 2019. Sin embargo, recuerdan que "la Agencia de la Vivienda en Cataluña considera que en el periodo de 2020-2024 se deberían construir, anualmente, 26.300 viviendas para cubrir las necesidades existentes en esta materia".

Falta de cultura rehabilitadora

El Coac también ha ofrecido datos sobre la rehabilitación. Se muestran decepcionados ante el decrecimiento de ésta desde 2018, con una caída del 7% en la superficie visada. Advierten que la rehabilitación en vivienda está "prácticamente estancada" y representa únicamente un 20% del total, una cifra que consideran "muy baja".

"Se demuestra, entonces, la falta, por una parte, de cultura rehabilitadora y, de otra, de una apuesta decidida de la Administración para llevar a cabo políticas de renovación urbana y rehabilitación", lamentan en el comunicado.

En Barcelona, por su parte, la rehabilitación ha caído un 35%, pese a que dispone de solares edificables mínimos.