APD incide en la innovación como vía de supervivencia en cualquier empresa

"Nadie está exento, en la innovación se juega la competitividad de las empresas de cualquier sector", afirmaba este martes en Barcelona el director general de GMV y vicepresidente de Ametic, Luis Fernando Álvarez-Gascón, que ha destacado que "no todas las empresas van a ser plataformas digitales, pero sí deben adaptarse al ecosistema digital".

A su lado, el consejero delegado de Verse y exdirectivo de Google, Bernardo Hernández, recomendaba ir a por la excelencia –"los españoles somos muy del ya vale"-, ya que la transformación digital tiene un ritmo meteórico y es muy fácil quedar atrás: "O trabajas durísimo o no vas a tener ni una oportunidad".

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha iniciado el año con este evento en la capital catalana, dentro de su ciclo 'Diálogo inspirador', donde ha organizado una sesión con la que profundizar en la importancia de la innovación en tiempos de transformación, en la que ha participado estos dos ponentes referentes en tecnología e innovación.

"No tienes que ser un ingeniero para ver lo que sucede en el mundo de la tecnología", animaba Hernández, que ha incidido en la necesaria transversalidad de la innovación dentro de las empresas: "No puedes delegar la transformación digital en un tercero, como un Chief Innovation Officer; los primeros que deben transformarse son los equipos directivos y los mandos intermedios. Hay que invertir mucho, transformar a la gente y acertar en la estrategia, todo a la vez. Pero es posible hacerlo y absolutamente necesario, o lo haces tú o lo hará otro".

Álvarez-Gascón coincidía en que la digitalización tiene mucho que aportar a la optimización de procesos en todos los sectores, pero es frecuente el error de que la mayor parte de los CEO no participan de las tareas de innovación: "No basta con asignar recursos, no es solo comprar tecnología, ni solo transformación del personal. La transformación digital debe ser global".

Aprender y evolucionar

El directivo ha explicado que GMV factura actualmente 250 millones de euros, tiene 2.200 empleados, filiales en 10 países y dos tercios de actividad internacional, pero nació como una spin off de la Universidad Politécnica de Madrid hace 35 años, enfocada a la ingeniería aeroespacial, y durante estos años ha debido adaptarse para sobrevivir: "La clave ha sido el talento, la capacidad de aprender, de evolucionar, de colaborar, y el compromiso del capital a largo plazo a través de la reinversión de los beneficios".

Ha recordado que, con la crisis de 1992, su cartera aeroespacial se recortó a la mitad casi de golpe, y aprendieron a no poner todos los huevos en la misma cesta. "Entonces apostamos por la diversificación basada en el uso de la tecnología", como el uso de la tecnología GPS para la localización y gestión de flotas de vehículos, o la entrada en servicios de ciberseguridad, sin abandonar el sector espacial, donde la compañía es referente.

Hernández ha agregado: "Hay que hacer un esfuerzo extraordinario por ver lo que sucede, ver cómo te afecta y reaccionar de forma rápida para seguir siendo relevante ( ) y en la empresa debe haber una dirección clara con un liderazgo claro".

Invención y visión

Hernández ha definido la innovación como conseguir algo distinto y más eficiente que lo que existía, además de ser aceptado por el número suficiente de gente para que se convierta en un estándar, pero ha matizado que no tiene por qué significar una gran invención técnica.

"No hace falta ser un Einstein para innovar, basta con unir innovaciones existentes para crear una nueva experiencia de usuario, como hizo iPhone, Amazon o Google, que no fueron ni el primer smartphone, ni el primer vendedor de comercio electrónico ni el primer motor de búsqueda", ha ejemplificado.