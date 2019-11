Seat sopesa un ERE temporal en Martorell por el incendio de su proveedor

La fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) se enfrenta a un posible Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante el parón productivo de casi una semana que ha provocado en la factoría la falta de salpicaderos por el incendio de su proveedor Faurecia de Abrera (Barcelona). Además, busca consensuar medidas de flexibilidad que permitan recuperar la producción perdida, según fuentes de la compañía y sindicales.

El ERTE se aplicaría a los turnos que se han desconvocado en la planta por falta de suministros, lo que engloba a los 6.600 trabajadores de la línea de producción, pero el comité de empresa reivindica que se contabilicen como paro técnico, y que las medidas de flexibilidad para recuperar la producción perdida sean compensatorias y eviten activar estos días de prestación por desempleo.

La planta empezó a verse afectada la tarde del miércoles pasado y ha estado totalmente parada desde el jueves hasta la tarde de este martes, que se ha reactivado parcialmente la actividad con la puesta en marcha de la línea 1, la del Ibiza y el Arona, que supone la mitad de la producción. Las líneas 2 (León) y 3 (A1) se limitarán a terminar los vehículos que quedaron sin terminar para despejar la línea de montaje, pero seguirán paradas el resto de la semana.

Por todas estas afectaciones, los cálculos de vehículos que habrá dejado de producir Martorell estos días ascienden a 12.100 coches.

El viernes, cuando se espera concretar la fecha de reactivación de las líneas 2 y 3, se debería tomar la decisión definitiva sobre el ERTE, y mientras tanto la compañía y el comité de empresa buscarán consensuar medidas alternativas que eviten activar la prestación de desempleo de los trabajadores de Martorell y permitan recuperar la producción perdida en un momento en que las ventas de Seat están en máximos históricos.

Una de las opciones es trabajar tres días inicialmente definidos como paro navideño, del 18 al 20 de diciembre, cuando se pueden fabricar unas 6.600 unidades –la mitad de lo perdido-, y también se podrían aumentar cargas de trabajo o activar fines de semana de trabajo adicionales en enero o febrero para el resto de producción perdida.

Daños colaterales

El parón de la fábrica de Seat no solo afecta a sus trabajadores directos, si no al resto de proveedores de la firma de automoción, que suman unos 50.000 trabajadores, y que también se enfrentan estos días a la acumulación de estoc o necesidad de paro productivo al no poder suministrar a su cliente.

El grado de afectación depende de si trabajan en exclusiva o no para Seat, y de si sus componentes son para uno o varios modelos de la marca del grupo Volkswagen.