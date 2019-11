Seat prevé reactivar este martes la producción en Martorell

Seat prevé reactivar parcialmente la producción en Martorell (Barcelona) este martes por la tarde, después de que la factoría debiese parar desde la tarde del miércoles por el incendio de su proveedor de salpicaderos Faurecia de Abrera (Barcelona).

La planta todavía estará parada este martes por la mañana, pero los planes actuales -a falta de confirmación definitiva en una reunión de seguimiento este martes por la mañana- pasan por retomar la producción por la tarde en la línea 1, que es la que ensambla los modelos Ibiza y Arona y supone la mitad de la producción de la factoría catalana. Las líneas 2 y 3 se reactivarían "en los próximos días", según indicaron a elEconomista fuentes de Seat.

Debido al sistema de producción just in time de Seat, común entre los fabricantes automovilísticos, y que consiste en la provisión de piezas de los proveedores casi en tiempo real, el incendio de Faurecia el miércoles ya empezó a afectar a algunas líneas de Martorell el mismo día en los turnos de tarde y noche, y la factoría se vio obligada a cerrar por completo el jueves y viernes por la falta de piezas de este proveedor, para el que no tenía alternativa.

Este lunes, Seat tampoco ha podido retomar la producción, pese a que Faurecia ya estaba trabajando de nuevo. El motivo es que el proveedor ha instalado nueva maquinaria, por lo que se deben pasar todos los controles de calidad para asegurar que las nuevas piezas cumplen todos los parámetros que requiere Seat, y tambien se necesita un mínimo de existencias de salpicaderos para evitar un nuevo parón productivo una vez se reactive Martorell.

Desde que empezaron los problemas de producción el miércoles por la tarde, e incluyendo la previsión de que Martorell siga parada en el turno de mañana de este martes, la firma del grupo Volkswagen habrá dejado de producir 8.800 vehículos por el incendio de Faurecia, cifra que se verá incrementada hasta el restablecimiento total.