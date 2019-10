La Cámara de Barcelona recorta cuatro décimas el crecimiento económico catalán

La Cámara de Comercio de Barcelona ha revisado cuatro décimas a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB catalán para 2019 y 2020, hasta unas tasas del 1,9% y el 1,7%, respectivamente.

El responsable de estudios de la entidad, Joan Ramon Rovira, ha explicado que la mitad de la reducción se debe a la "desaceleración mundial sincronizada", y la otra mitad a una cuestión técnica, por la revisión de las series históricas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ha añadido que Cataluña mantiene el diferencial de crecimiento positivo respecto al avance del PIB internacional, y se sitúa en línea con España. En este sentido, ha recordado las previsiones de Funcas para la economía española, del 1,9% en 2019 y del 1,5% en 2020.

El sector peor parado actualmente en la economía catalana es la industria, lo que Rovira liga con el decrecimiento del comercio mundial, y la confianza empresarial general retrocede en el cuarto trimestre.

Impulso del sector público

El consumo del sector público está compensando el menor dinamismo del sector privado, y para mantener la contribución de las administraciones, el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha reclamado que se aprueben cuanto antes presupuestos en España y Cataluña.

Canadell ha incidido en que las previsiones macroeconómicas apuntan a una desaceleración del crecimiento, pero no a una recesión: "Pedimos que no se frene el consumo porque a priori no hay motivos de alarma".