Los empresarios catalanes claman por acuerdos y acción política sin dilación

Las patronales Foment del Treball y Pimec han reunido este miércoles a representantes empresariales catalanes en un acto unitario en el que han clamado por que la política "entre en acción" sin dilación, y que abandone los "discursos huecos" para llegar a acuerdos y tomar decisiones que eviten "trasladar a la sociedad la sensación de desgobierno y falta de capacidad para plantear y aplicar soluciones".

En un acto con unos 350 asistentes que han llenado el salón de actos y la sala anexa de Foment, las patronales también han destacado que se deben reconducir las protestas de la semana pasada, que ya están teniendo efectos en el corto plazo y pueden tener repercusiones de largo recorrido, tras altercados que perjudican a la economía y a la imagen de Cataluña.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sànchez Llibre, ha emplazado al diálogo político para superar la situación de "angustia y violencia", así como a superar los "catastrofismos" y recuperar la normalidad y la convivencia: "Estamos a tiempo de recuperar la normalidad y la reputación de Barcelona y prestigio de Cataluña".

Freno a las inversiones

Ha incidido en que las empresas necesitan "legalidad y seguridad jurídica", y que "sin eso es imposible que vengan inversiones y que las empresas salgan adelante".

Sánchez Llibre se ha dirigido a todos los niveles de administración, desde el Ayuntamiento al Gobierno central, pero ha apuntado especialmente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que, con el apoyo del tejido empresarial, "lidere la recuperación".

El presidente de Foment ha repasado cuatro prioridades: recuperar la reputación de Barcelona y Cataluña; recuperar la seguridad de las ciudades que han sufrido disturbios; recuperar la movilidad de las ciudades e infraestructuras de transporte –"no puede ser que continuamente las carreteras estén tomadas por manifestaciones porque perjudican a la economía productiva"-, y recuperar la confianza del tejido empresarial.

El presidente de Pimec, Josep González, ha destacado el manifiesto conjunto del fin de semana de las principales patronales y sindicatos catalanes reclamando diálogo a los políticos, y ha augurado que seguirán más actos sobre posiciones comunes: "No siempre estaremos de acuerdo, pero es parte de la riqueza de la comunidad empresarial".

Ha reivindicado que la violencia no sirve para nada, y que hay que preservar la economía y el empleo: "Que los políticos actúen. Les ha faltado valentía y altura de miras, y no pensar en clave electoral, como pasa ahora".

Respeto mutuo

González ha apuntado al respeto mutuo como paso previo a las conversaciones, y a tapar trincheras en vez de cavarlas. Ha reconocido que no todo se consigue el primer día, y que se deben fijar pequeñas metas fáciles de conseguir, y ha añadido que el Estado deberá ser "valiente" en clave de atender reivindicaciones históricas de Cataluña.

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Mestre, ha apelado al "sentido común y responsabilidad" de los políticos, y ha considerado que para llegar a un acuerdo es necesario "ceder por ambas partes; nadie lo ha hecho del todo bien".

El presidente de Salud y Social en Pimec, Antonio Torres, ha expuesto que "sin diálogo no hay estabilidad, sin estabilidad no hay inversiones, y sin inversiones no se crea empleo".

El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, Gerard Esteva, ha hecho hincapié en tres aspectos: que la sentencia no es la solución –sino la política a través del diálogo-, el rechazo claro a la violencia, y los valores para encontrar una solución, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la paz: "Lo que es aplicable al deporte es aplicable a la vida en general".

El presidente de Pimec Joves, Josep Soto, ha lamentado que los políticos no se pueden permitir el lujo de ignorar o posponer los problemas: "Necesitamos gobiernos fuertes que acompañen y apoyen en vez de frenar, y permitan a las empresas progresar; leyes más justas para las pymes, y en definitiva un país con oportunidades en el que emprender no sea una quimera".

Asistentes y ausentes

Entre los asistentes al acto han figurado directivos de Fira de Barcelona; el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell; miembros de la junta directiva del Círculo de Economía; el presidente de Hotusa, Amancio López; el consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol; el Conde de Godó; el presidente del Racc, Josep Mateu, y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, entre otros.

Sin embargo, no se han visto directivos del Ibex catalán, empresas que en su práctica totalidad trasladaron la sede fuera de Cataluña con motivo de la incertidumbre ligada al referéndum de independencia de 2017.