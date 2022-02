Mañueco marca las líneas a Vox: "La igualdad no es negociable"

elEconomista Valladolid

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este martes de que la igualdad "no es negociable" y ha rechazado además la posibilidad de ceder a chantajes por privilegios para alguna provincia.

Estos son algunos de los mensajes que ha trasladado Fernández Mañueco en su intervención tras la reunión de la Junta Directiva del PP autonómico celebrada dos días después de las elecciones del 13 de febrero que ganó el PP, como ha reivindicado en repetidas ocasiones.

"La igualdad no es negociable para el PP", ha zanjado Fernández Mañueco que ha explicado que su partido no tiene líneas rojas pero "sí principios". "Si alguien piensa que el PP va a dar un paso atrás en defender la igualdad social, laboral y de oportunidades entre hombres y mujeres se equivoca", ha advertido el presidente autonómico del PP que también ha aclarado que la cohesión territorial "no es negociable", como la defensa de España y de la integración en Europa, con una advertencia a los que quieren romper con el proyecto europeo a los que ha asegurado que se equivocan "de cabo a rabo".

Mientras, Pedro Sánchez ha cerrado el debate sobre una posible abstención en la investidura de Mañueco para impedir que Vox entre en el gobierno autonómico como pedían los alcaldes de Valladolid y León. "Si quiere pedir la abstención del PSOE, explique el por qué quiere la abstención del PSOE, explique el por qué Vox es un peligro para la democracia y que hay que poner un cordón sanitario, pero haga una cosa previa, con todos aquellos Gobiernos que están pactando con la ultraderecha, díganle que rompan sus acuerdos", ha replicado Sánchez al portavoz del PP en el Congreso.

Tudanca no se va

En la misma línea se ha pronunciado el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, que ha aclarado que si se debate sobre un posible cordón sanitario a VOX tendría que ser a nivel nacional y no únicamente en la Comunidad.

Tudanca ha disipado las dudas sobre su continuidad al frente del partido en la noche electoral al asegurar que "sigo en pie y no voy a fallar a la gente que ha confiado en el PSCyL".