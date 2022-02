Alfonso Fernández Mañueco: "Implantaré una cuota cero durante 18 meses para los nuevos autónomos"

Rafael Daniel Valladolid

El popular Alfonso Fernández Mañueco aspira emular el éxito que su compañera Isabel Díaz Ayuso logró al romper su pacto con Ciudadanos y adelantar las elecciones autonómicas: lograr una mayoría suficiente para no tener que cohabitar con otro partido los próximos cuatro años. Del acierto o no de su jugada depende no solo su futuro político, sino también la supervivencia de la formación naranja, la consolidación de Vox o el fenómeno de los partidos de la España vaciada. Pero sobre todo, será un nuevo examen al 'sanchismo' y a las expectativas de Pablo Casado para allanarse el camino a la Moncloa.

¿Estos comicios son algo más que unas elecciones autonómicas?

En primer lugar, son las elecciones que van hablar de Castilla y León, de los problemas de la gente, de qué soluciones y proyectos de futuro tenemos. Pero, por otro lado, nadie puede negar que toda España nos está observando y que también se va hablar de qué papel tiene que desarrollar Castilla y León en España a partir de ahora. Yo quiero una Castilla y León ambiciosa, que apueste por el futuro y que ilumine también la política nacional. Lo sucedido en los últimos días en el Congreso con la reforma laboral es el reflejo de un Gobierno de España débil y sin mayoría parlamentaria. La política no es ganar una votación a cualquier precio. Esa forma de hacer política es la misma que la de Tudanca cuando presentó su moción de censura y se apoyó en tránsfugas. Mi objetivo es desterrar esas políticas de juego sucio de Castilla y León. Por eso, pido un apoyo claro, unánime y rotundo el 13 de febrero, para tener un gobierno fuerte en Castilla y León, capaz de sacar adelante las reformas sin hipotecas.

También dice que es el candidato de la recuperación ¿Cuáles son las medidas concretas con las que quieres reactivar la economía de la Comunidad?

Por un lado, una política de impuestos moderada con bajada del IRPF para todos los contribuyentes con una reducción de medio punto en el tipo mínimo del tramo autonómico hasta dejarlo en el 9% y la creación de nuevas deducciones. Por otro lado, una política agresiva de apoyo en favor de los autónomos y a las empresas, que son los que crean empleo ¿Cómo? dándoles financiación, ayudas directas, suelo industrial en las ciudades -parques tecnológicos, científicos y empresariales- y en el mundo rural. También con una nueva apuesta por la internacionalización. Nuestro objetivo es crecer un 15 % en empresas que venden en el exterior hasta alcanzar las 8.000. Queremos también dentro de la FP Dual, no solo incrementar la inserción laboral sino que tengan capacidad de emprendimiento. Y queremos continuar por el camino de ser punteros en sectores como la automoción, la agroalimentación, famacéutico, metalúrgico, de las energías renovables

Además de la bajada del IRPF, ¿suprimirán el Impuesto de Patrimonio?

No está previsto. Tenemos una bonificación bastante alta y entendemos que no hay que tocarlo.

Hablaba de apoyo a los autónomos. ¿Es una respuesta a la subida de las cotizaciones sociales que prepara el Gobierno?

Eso es un hachazo en toda regla. Si hay sectores que lo han pasado mal durante la pandemia han sido los comerciantes, los hosteleros, los transportistas Aquí hay algo claro, Tudanca y Sánchez tienen una política fiscal de subir los impuestos pero es que además han demostrado muy poca sensibilidad con los sectores que necesitan ayuda y a los tenemos que echar una mano. Nosotros pondremos una cuota cero para nuevos autónomos durante los primeros 18 meses, que llegará a los 30 meses en los municipios de menos de 5.000 habitantes. También implantaremos una ayuda para los que ganen tamaño aumentando la plantilla media en el último año. En el caso de contratar el primer trabajador, iría desde los 5.000 hasta los 9.500 euros. Y otra ayuda de 3.000 euros para autónomos que implanten actividad económica en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, además de ayudas directas a la digitalización, a las mujeres autónomas tras la maternidad de entre 1.000 y 2.000 euros. Los autónomos no están solos y estamos a su lado.

Somos la segunda Comunidad con mejor IRPF después de Madrid

¿Qué diría a los que le acusan de copiar el modelo Ayuso en materia fiscal?

Hay gente que me compara con Juanma Moreno, otros con Ayuso, otros con Feijoó... Nosotros tenemos nuestro propio modelo. Fíjese, el Colegio de Economistas de España dice que tenemos la mejor política fiscal de apoyo a la familia, somos la segunda Comunidad con mejor IRPF después de Madrid y la que está entre las mejores de apoyo al mundo rural. Yo creo que ese es el camino.

Las Comunidades del PP anuncian recursos contra el reparto de los Next Generation. ¿No es una estrategia de desgaste al Gobierno?

Ya recurrimos, porque nos parecía injusto, la confiscación, como determinó el Tribunal Supremo, por parte del Gobierno del IVA de 2017. Con los fondos europeos, hemos seguido un camino de vía política, con una proposición no de ley, que no apoyó el Partido Socialista, una carta de la consejera a la ministra y un requerimiento formal al Gobierno, que esperemos que conteste, y si no acudiremos a los tribunales. No ha habido ni equidad, ni transparencia ni siquiera diálogo. El ministro del ramo acudía a la Conferencia Sectorial y decía toca esto y lo tenéis que gastar de esta manera.

Quieren premiar en el reparto de los Next Generation a sus amigos, a sus compañeros de partido o a sus socios

¿Cree que se está premiando a las comunidades socialistas o aquellas gobernadas por partidos que necesita el Gobierno?

El otro día, Nadia Calviño en una presentación con Luis Tudanca dijo que necesitamos líderes socialistas para la gestión de los fondos europeos. Mi interpretación, que no se aleja de la realidad, es que ellos quieren premiar en el reparto a sus amigos, a sus compañeros de partido o a sus socios. Me parece una situación penosa porque son fondos de España y de todos los españoles y tienen que llegar a todo el territorio.

Desde el Gobierno se culpa a las autonomías de que las ayudas del Fondo Covid no hayan llegado a las pymes

Nos dieron unos criterios muy estrictos, por ejemplo el 30% en la pérdida de ingresos. No se ha hecho una progresividad, porque el que se ha quedado en el 28% no recibe nada, queda excluidos y no nos han dejado margen para poner otros criterios. Nosotros metimos a todos los sectores. Es un tema profundamente injusto. Hemos pedido al Gobierno que podamos utilizar esos fondos sobrantes para poder reinvertirlo en aquellas pymes que no hayan recibido nada.

El ministro de Consumo le ha hecho media campaña con las declaraciones sobre la carne ¿no?

Es muy grave que un ministro hable mal de España. Esto tiene que ser más serio. Habla desde el desconocimiento. No conocer cuál es la situación del vacuno en Castilla y Léon, que es serio, honesto, responsable. Están cumpliéndose los estándares medioambientales y de bienestar animal que marca la UE. A partir de ahí analizamos si hay alguna situación puntual. Toda la cabaña ganadera está controlada por una legión de veterinarios de la Función Pública, mil veterinarios están muy pendientes de que la ganadería funcione como un reloj. Fíjese qué rápido han actuado con el caso de la gripe aviar. Tenemos una administración pública muy seria y muy sólida.

¿Que le parece que siga en el Gobierno?

Tenía que haber tenido un poquito de dignidad y haber dimitido o haber sido cesado. Es una cosa grotesca. Lo que está claro es que da la sensación de que no hay nadie al frente del Gobierno de España.

La mayoría de las encuestas le dan una mayoría insuficiente. ¿Pactaría con Vox?

Dos reflexiones. En estos momentos mi compromiso es de diálogo con la gente de Castilla y León, queremos una mayoría abrumadora, que haya un mandato claro en las urnas para tener un gobierno fuerte que aporte estabilidad a España. Para eso es para lo que está trabajando ahora mismo el Partido Popular de Castilla y León. Y por otro lado, insistir en que la mejor manera de perder las elecciones es que se den por ganadas. Tenemos el mejor equipo, el mejor proyecto, estamos haciendo una campaña en positivo y estoy convencido de que vamos a tener un buen resultado. Las cosas van bien pero no quiero excesos de confianza.

¿No me ha contestado a lo de pactar con Vox?

Insisto salgo a ganar. Quiero un gobierno fuerte en Castilla y León, que aporte estabilidad y sea capaz de sacar adelante las reformas sin hipotecas.

Algunos dicen que ha adelantado las elecciones porque hay un panorama judicial complicado los próximos meses por casos de corrupción.

No, nada tiene que ver. Quien ha elegido la fecha son quienes han actuado a espaldas del presidente y quienes tenían un acuerdo para pactar unos presupuestos perjudiciales para la cohesión territorial. Conmigo no hay chantajes que valgan.

¿Los nuevos partidos de la España vaciada perjudicarán al PP?

Quien está preocupado por esta situación es el Partido Socialista, que dicen que la izquierda tiene que ir unida.

¿En materia de despoblación, que propuestas plantea?

Servicios públicos de primer nivel en todo el territorio. Vamos a blindarlos por ley, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda . Vamos a tener una política en favor del medio rural con bajadas fiscales en la transmisión de empresas, que los jóvenes que compren una vivienda no paguen el Impuesto de Transmisiones, a facilitar el acceso al transporte. Hemos abierto además la puerta de la Unión Europea para exigir al Gobierno una fiscalidad especial para Soria, con un 20% de reducción de costes laborales para las empresas existentes y las nuevas. Y eso se puede trasladar a otros lugares de la Comunidad.

¿Qué le parece la propuesta del PSOE de trasladar Consejerías a otras provincias?

Creo que eso hay que abordarlo con sentido de Comunidad y no una propuesta desesperada en campaña electoral. Es una frivolidad porque aquí lo que necesitamos son oportunidades, empleo, que es lo que la gente hace que se quede. Necesitamos una política distinta a la que está haciendo el Gobierno, de creación de oportunidades y que la gente se comprometa con el mundo rural. No se les puede obligar sino que hay que hacerlo atractivo.

Los jóvenes ocupan parte central de su programa

Vamos a favorecer la natalidad. Tenemos ya deducciones en el IRPF que vamos a aumentar al 40% en el mundo rural y como alternativa para las familias que lo prefieran, voy a implantar un cheque bebé, una ayuda directa por nacimiento o adopción: 1.500 euros por primer hijo, 2.000 por segundo y 2.500 por tercero y lo incrementaremos un 40% en el medio rural. Apostamos también por una potente política de acceso a la vivienda. En Castilla y León, todos los jóvenes que solicitan ayuda al alquiler, y cumplen los requisitos, reciben ahora de la Junta el 50% de la renta que pagan. Y la incrementaremos hasta el 60%, y al 75% en el medio rural, tengan o no ingresos.

¿Será este año el de la recuperación definitiva?

Confío en ello. A poco que ayude el Gobierno, que no nos lo está poniendo muy fácil con negros nubarrones como el IPC, la subida de la luz, de los carburantes cuestiones que afectan al bolsillo de todos los españoles y hacen perder competitividad de las empresas.

